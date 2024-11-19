Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

9 Pembalap Top MotoGP yang Dipastikan Ganti Tim di Musim 2025, Nomor 1 sang Juara Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |16:57 WIB
9 Pembalap Top MotoGP yang Dipastikan Ganti Tim di Musim 2025, Nomor 1 sang Juara Dunia
Tiga dari empat pembalap di foto ini bakal pindah tim di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 9 pembalap top MotoGP yang dipastikan ganti tim di musim 2025 nanti. Ya, pergerakan bursa transfer pembalap di MotoGP 2025 sangatlah menarik.

Beberapa pergerakan bahkan di luar prediksi. Semua perubahan itu membuat MotoGP 2025 sangat dinanti. Karena diprediksi bakal menyajikan persaingan yang lebih menarik dengan adanya perubahan tim tersebut. Lantas siapa saja pembalap yang dimaksud?

Berikut 9 Pembalap Top MotoGP yang Dipastikan Ganti Tim di Musim 2025

9. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Bezzecchi yang merupakan anak didik Valentino Rossi justru meninggalkan Pertamina Enduro VR46 di akhir MotoGP 2024 ini. Sebab Bezzecchi sudah sepakat membela Aprilia Racing di musim 2025.

8. Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

Oliveira meninggalkan tim satelit Aprilia, Trackhouse untuk bergabung dengan tim satelit terbaru dari Yamaha, yakni Pramac Racing. Tentunya kepindahan itu diharapkan mampu meningkatkan Yamaha yang tengah berusaha bangkit.

7. Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Dikarenakan Pramac tak lagi bersama Ducati, Morbidelli pun juga ikut pindah. Jebolan akademi VR46 itu bergabung dengan tim milik Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46. Morbidelli akan berduet dengan Fabio Di Giannantonia yang sudah di VR46 sejak 2024.

6. Maverick Vinales

Maverick Vinales

Aprilia seperti yang diketahui tengah melakukan perubahan untuk menyambut MotoGP 2025. Maverick Vinales pun tak termasuk ke dalam proyek tersebut, karenanya ia memilih bergabung dengan KTM Tech3.

Tentu keputusan Vinales itu terbilang mengagetkan karena ia lebih memiliki turun ke tim satelit KTM setelah berjuang keras meningkatkan motor RS-GP milik Aprilia.

Halaman:
1 2
