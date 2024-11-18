Aquabike Jetski World Championship 2024, Pj Gubernur Agus Fatoni Senang Sumut Makin Dikenal Dunia

SAMOSIR - Aquabike Jetski World Championship 2024 yang digelar sejak 13-17 November 2024 terlaksana dengan sukses. Masyarakat tumpah ruah memadati Lokasi-lokasi lomba yang dilaksanakan di Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun dan Samosir.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Agus Fatoni, mengungkapkan suka citanya atas suksesnya gelaran rangkaian kejuaraan bergengsi Aquabike di Sumut. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya.

“Kita patut bersyukur Aquabike sukses digelar untuk yang kedua kalinya di Sumatera Utara. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi dan mendukung terlaksananya Aquabike,” ujar Fatoni, Senin (18/11/2024).

Menurut Fatoni, Kejuaraan Dunia Aquabike semakin mengenalkan Sumut, khususnya Kawasan Danau Toba di kancah internasional. Aquabike menjadi promosi yang sangat baik untuk mengenalkan kekayaan alam dan keindahan Danau Toba, serta budaya dan masyarakatnya yang ramah.

“Kami sudah banyak pengalaman menjadi tuan rumah penyelenggaran berbagai kejuaraan nasional dan dunia. Capaian ini perlu kita pertahankan dan tingkatkan lagi pada masa mendatang,” imbuhnya.

Sumut baru saja sukses menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. Sudah dua tahun berturut-turut Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1 H20) di Balige dan Aquabike World Championship di beberapa kabupaten sekitar Danau Toba.

Kemudian ada juga Asia-Pasifik Rally Championship (APRC) Asia Cup, Serdangbedagai. Rencananya World Rally Championship (WRC) juga akan digelar di Sumut pada 2025.

Gelaran kejuaraan Aquabike diawali dengan Karo Cup kategori Endurence (ketahanan) yang dilaksanakan pada 13 November 2024 di Pantai Sinalsal Tongging, Karo. Diikuti 33 riders termasuk 10 rider nasional.