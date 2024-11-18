Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aquabike Jetski World Championship 2024, Pj Gubernur Agus Fatoni Senang Sumut Makin Dikenal Dunia

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:55 WIB
Aquabike Jetski World Championship 2024, Pj Gubernur Agus Fatoni Senang Sumut Makin Dikenal Dunia
Aquabike Jetski World Championship 2024 membuat Sumut makin terkenal (Foto: Istimewa)
A
A
A

SAMOSIR - Aquabike Jetski World Championship 2024 yang digelar sejak 13-17 November 2024 terlaksana dengan sukses. Masyarakat tumpah ruah memadati Lokasi-lokasi lomba yang dilaksanakan di Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun dan Samosir.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Agus Fatoni, mengungkapkan suka citanya atas suksesnya gelaran rangkaian kejuaraan bergengsi Aquabike di Sumut. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya.

Aquabike Jetski

“Kita patut bersyukur Aquabike sukses digelar untuk yang kedua kalinya di Sumatera Utara. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi dan mendukung terlaksananya Aquabike,” ujar Fatoni, Senin (18/11/2024).

Menurut Fatoni, Kejuaraan Dunia Aquabike semakin mengenalkan Sumut, khususnya Kawasan Danau Toba di kancah internasional. Aquabike menjadi promosi yang sangat baik untuk mengenalkan kekayaan alam dan keindahan Danau Toba, serta budaya dan masyarakatnya yang ramah.

“Kami sudah banyak pengalaman menjadi tuan rumah penyelenggaran berbagai kejuaraan nasional dan dunia. Capaian ini perlu kita pertahankan dan tingkatkan lagi pada masa mendatang,” imbuhnya.

Sumut baru saja sukses menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. Sudah dua tahun berturut-turut Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1 H20) di Balige dan Aquabike World Championship di beberapa kabupaten sekitar Danau Toba.

Kemudian ada juga Asia-Pasifik Rally Championship (APRC) Asia Cup, Serdangbedagai. Rencananya World Rally Championship (WRC) juga akan digelar di Sumut pada 2025.

Gelaran kejuaraan Aquabike diawali dengan Karo Cup kategori Endurence (ketahanan) yang dilaksanakan pada 13 November 2024 di Pantai Sinalsal Tongging, Karo. Diikuti 33 riders termasuk 10 rider nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement