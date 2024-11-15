Penonton Antusias Saksikan Aquabike Jetski World Championship 2024 di Danau Toba

SUMATERA UTARA – Danau Toba menjadi pusat perhatian dengan berlangsungnya Simalungun Cup, seri terakhir dari kategori endurance dalam Aquabike Jetski World Championship 2024 pada Jumat, (15/11/2024) di Pantai Bebas, Simalungun, Sumatera Utara.

Simalungun Cup menjadi penentu penting, dimana para atlet berjuang maksimal untuk mendapatkan poin tertinggi di tengah guyuran hujan yang menambah dramatisasi suasana.

Cuaca yang menantang ini tidak menyurutkan semangat para penonton, yang tetap setia mendukung di sepanjang perlombaan dengan antusiasme tinggi.

Hajime Isahai dari Jepang berhasil mengukir kemenangan di Simalungun Cup dengan total poin 45 setelah meraih 20 dan 25 poin dari dua race. Francois Medori dari Prancis menyamai poin Isahai, juga dengan perolehan 45 poin, namun harus puas di posisi kedua karena kalah dalam klasifikasi race terakhir.

Anthony Radetic dari Amerika Serikat menempati posisi ketiga dengan 36 poin. Penampilan atlet-atlet Indonesia seperti Wimylie Makaio dan Ramadhina Kanina juga mendapat sorotan, meskipun mereka masih berada di peringkat tengah.

Keberhasilan dalam Simalungun Cup ini menjadi bagian dari akumulasi poin di kategori endurance, yang menghitung hasil dari Karo Cup, Dairi Cup, dan Simalungun Cup untuk menentukan juara dunia.

Dengan performa konsisten di semua seri, Francois Medori akhirnya dinobatkan sebagai juara dunia endurance tahun ini dengan total 170 poin. Radetic berada di posisi kedua dengan 159 poin, sementara Isahai mengamankan peringkat ketiga dengan 154 poin.