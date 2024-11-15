Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penonton Antusias Saksikan Aquabike Jetski World Championship 2024 di Danau Toba

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |23:38 WIB
Penonton Antusias Saksikan Aquabike Jetski World Championship 2024 di Danau Toba
Aquabike Jetski World Championship 2024. (Foto: Ist)
A
A
A

SUMATERA UTARADanau Toba menjadi pusat perhatian dengan berlangsungnya Simalungun Cup, seri terakhir dari kategori endurance dalam Aquabike Jetski World Championship 2024 pada Jumat, (15/11/2024) di Pantai Bebas, Simalungun, Sumatera Utara.

Simalungun Cup menjadi penentu penting, dimana para atlet berjuang maksimal untuk mendapatkan poin tertinggi di tengah guyuran hujan yang menambah dramatisasi suasana.

Cuaca yang menantang ini tidak menyurutkan semangat para penonton, yang tetap setia mendukung di sepanjang perlombaan dengan antusiasme tinggi.

Hajime Isahai dari Jepang berhasil mengukir kemenangan di Simalungun Cup dengan total poin 45 setelah meraih 20 dan 25 poin dari dua race. Francois Medori dari Prancis menyamai poin Isahai, juga dengan perolehan 45 poin, namun harus puas di posisi kedua karena kalah dalam klasifikasi race terakhir.

Anthony Radetic dari Amerika Serikat menempati posisi ketiga dengan 36 poin. Penampilan atlet-atlet Indonesia seperti Wimylie Makaio dan Ramadhina Kanina juga mendapat sorotan, meskipun mereka masih berada di peringkat tengah.

Aquabike Jetski World Championship 2024

Keberhasilan dalam Simalungun Cup ini menjadi bagian dari akumulasi poin di kategori endurance, yang menghitung hasil dari Karo Cup, Dairi Cup, dan Simalungun Cup untuk menentukan juara dunia.

Dengan performa konsisten di semua seri, Francois Medori akhirnya dinobatkan sebagai juara dunia endurance tahun ini dengan total 170 poin. Radetic berada di posisi kedua dengan 159 poin, sementara Isahai mengamankan peringkat ketiga dengan 154 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement