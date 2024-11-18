Drama Panas di Semifinal! Inggris Tantang Slovakia di Billie Jean King Cup 2024

Link live streaming Billie Jean King Cup 2024 bisa dilihat di artikel ini (Foto: Vision+)

JAKARTA – Turnamen Billie Jean King Cup 2024 semakin memanas, tim Inggris Raya yang dipimpin kapten tangguh Anne Keothavong akan bertarung melawan Slovakia pada Selasa, 19 November 2024, di Malaga, Spanyol. Pertandingan seru ini bisa Anda saksikan secara live streaming melalui Vision+ di channel beIN Sports 1 dengan klik di sini.

Inggris Raya melaju dengan percaya diri usai mengalahkan Kanada di perempat final dengan skor 2-0. Kombinasi performa apik para pemain dan dukungan luar biasa dari penonton menjadikan mereka salah satu tim yang patut diunggulkan di turnamen ini.

Namun, Slovakia juga bukan lawan sembarangan. Mereka membuktikan kualitasnya dengan menyingkirkan Australia lewat kemenangan meyakinkan 2-0. Keberhasilan ini menjadi modal besar bagi Slovakia untuk memberikan perlawanan sengit kepada Inggris Raya.

Babak semifinal kali ini semakin menarik karena diwarnai pertarungan dua laga besar. Selain duel Inggris Raya vs Slovakia, semifinal juga akan dibuka oleh pertandingan antara Polandia dan Italia yang dijadwalkan pada Senin, (18/11/2024).

Kedua laga ini menjanjikan aksi-aksi kelas dunia yang sayang untuk dilewatkan. Simak jadwal nonton streaming babak Semifinal Billie Jean King Cup 2026:

Polandia vs Italia

● Tanggal: Senin, 18 November 2024

● Waktu: 23:00 WIB

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Inggris Raya vs Slovakia

● Tanggal: Selasa, 19 November 2024

● Waktu: 18:00 WIB

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.