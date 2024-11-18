Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Drama Panas di Semifinal! Inggris Tantang Slovakia di Billie Jean King Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:44 WIB
Drama Panas di Semifinal! Inggris Tantang Slovakia di Billie Jean King Cup 2024
Link live streaming Billie Jean King Cup 2024 bisa dilihat di artikel ini (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen Billie Jean King Cup 2024 semakin memanas, tim Inggris Raya yang dipimpin kapten tangguh Anne Keothavong akan bertarung melawan Slovakia pada Selasa, 19 November 2024, di Malaga, Spanyol. Pertandingan seru ini bisa Anda saksikan secara live streaming melalui Vision+ di channel beIN Sports 1 dengan klik di sini.

Inggris Raya melaju dengan percaya diri usai mengalahkan Kanada di perempat final dengan skor 2-0. Kombinasi performa apik para pemain dan dukungan luar biasa dari penonton menjadikan mereka salah satu tim yang patut diunggulkan di turnamen ini.

Billie Jean King Cup

Namun, Slovakia juga bukan lawan sembarangan. Mereka membuktikan kualitasnya dengan menyingkirkan Australia lewat kemenangan meyakinkan 2-0. Keberhasilan ini menjadi modal besar bagi Slovakia untuk memberikan perlawanan sengit kepada Inggris Raya.

Babak semifinal kali ini semakin menarik karena diwarnai pertarungan dua laga besar. Selain duel Inggris Raya vs Slovakia, semifinal juga akan dibuka oleh pertandingan antara Polandia dan Italia yang dijadwalkan pada Senin, (18/11/2024).

Kedua laga ini menjanjikan aksi-aksi kelas dunia yang sayang untuk dilewatkan. Simak jadwal nonton streaming babak Semifinal Billie Jean King Cup 2026:

Polandia vs Italia

● Tanggal: Senin, 18 November 2024

● Waktu: 23:00 WIB

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Inggris Raya vs Slovakia

● Tanggal: Selasa, 19 November 2024

● Waktu: 18:00 WIB

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181821/janice_tjen-g8E7_large.jpg
Masuk Nominasi WTA Awards 2025, Petenis Indonesia Janice Tjen Berpeluang Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180957/janice_tjen_sukses_mengukir_sejarah_usai_mengawinkan_gelar_juara_di_wta_250_chennai_open_2025-RFoe_large.jpg
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Kawinkan Gelar Juara di Chennai Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180950/simak_hadiah_uang_yang_didapat_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025_di_nomor_tunggal_dan_ganda_putri-oZgD_large.jpg
Segini Hadiah Uang yang Didapat Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025 di Nomor Tunggal dan Ganda Putri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement