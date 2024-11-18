3 Pembalap Tim Ducati yang Pernah Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Ikuti Jejak Valentino Rossi

Francesco Bagnaia merupakan salah satu pembalap tim Ducati yang juara dunia MotoGP (Foto: Instagram/@pecco63)

BERIKUT tiga pembalap tim Ducati yang pernah juara dunia MotoGP. Salah satunya bahkan langsung pindah tim.

Ducati Corse baru empat kali mengantar pembalapnya juara dunia MotoGP sejak tampil pada 2002. Jumlah tersebut disumbang oleh tiga rider saja sejauh ini.

Lantas, siapa saja tiga pembalap tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3. Casey Stoner





Pria asal Australia ini merupakan pembalap pertama yang juara dunia bareng Ducati. Stoner melakukannya pada MotoGP 2007.

Nama The Kurri-Kurri Boy pun abadi dalam sejarah. Belum lagi, Stoner ternyata mampu menaklukkan motor Ducati di kala itu yang dikenal sulit diajak menikung.

2. Francesco Bagnaia





Pria asal Italia ini mengikuti jejak Stoner pada 2022. Total, Bagnaia sudah dua kali menjadi juara dunia yakni pada 2022 dan 2023.

Sayangnya, ia gagal hattrick juara dunia pada MotoGP 2024. Namun, Bagnaia tetap menjadi pembalap dengan gelar juara dunia terbanyak bareng Ducati.