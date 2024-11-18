Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Jorge Martin, Juara Dunia MotoGP 2024 yang Bikin Malu Ducati di Musim 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |16:43 WIB
Kisah Jorge Martin, Juara Dunia MotoGP 2024 yang Bikin Malu Ducati di Musim 2025
Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
KISAH Jorge Martin akan diulas dalam artikel ini. Juara dunia MotoGP 2024 ini bikin malu Ducati di musim 2025.

Diketahui, Jorge Martin sukses merebut gelar juara MotoGP 2024. Kepastian itu didapat usai dirinya finis di posisi ketiga pada balapan utama MotoGP Barcelona 2024 yang jadi seri terakhir musim ini.

Jorge Martin

Hasil itu sudah cukup membawanya jadi juara, meskipun sang rival, Francesco Bagnaia, diketahui sukses jadi pemenang di MotoGP Barcelona 2024. Martin pun finis di puncak klasemen MotoGP dengan unggul 10 angka dari Bagnaia.

Menariknya, kesuksesan Martin merebut gelar juara sekaligus membuat Ducati malu dalam mengarungi MotoGP 2025. Sebab, Martinator -julukan Jorge Martin- yang berstatus juara bertahan musim depan takkan membela Ducati di MotoGP 2025.

Martin memutuskan pindah ke tim pabrikan Aprilia. Dia menggantikan posisi sahabatnya, Aleix Espargaro, yang memutuskan pensiun.

Di Aprilia pun, Jorge Martin bisa menggunakan nomor 1 pada motor balapnya. Diketahui, nomor 1 ini bisa dipakai oleh sang juara dunia.

Halaman:
1 2
