Mengapa Jorge Martin Dijuluki The Martinator?

MENGAPA Jorge Martin dijuluki The Martinator? Hal ini tenryata berhubungan dengan gaya membalapnya.

Karier Jorge Martin di MotoGP, meski mengesankan juga mempunyai tantangan tersendiri. Sekalipun bakatnya tak terbantahkan, ia dua kali diabaikan untuk kursi pabrikan Ducati.

Pertama, Enea Bastianini dipilih menggantikannya pada akhir 2022. Kemudian, Ducati malah mengontrak Marc Marquez untuk duduk di kursi pabrikan Ducati pada MotoGP 2025.

Kemunduran ini justru memacu tekad Martin karena ia meresponsnya dengan penampilan yang konsisten, berjuang untuk kejuaraan musim lalu, dan melanjutkan performa itu sekarang hingga menjadi juara. Tak ayal, serba-serbi soal Jorge Martin menarik diulas kini.

Salah satunya tentu saja soal julukan Martinator yang tersemat kepadanya. Ada alasan khusus di balik pemberian nama julukan ini.

Jorge Martin Dijuluki The Martinator

Pada 2021, Jorge Martin memulai debutnya di kelas utama, MotoGP, bersama Prima Pramac Racing, mengendarai Ducati. Musim pertamanya sangat mengesankan, membuatnya mendapat julukan Martinator karena gaya berkendaranya yang agresif dan tekadnya.

Selama musim-musim berikutnya, konsistensi dan keterampilan Martín mendorongnya ke garis depan klasemen kejuaraan. Pada 2024, ia mengamankan gelar juara pertamanya di MotoGP usai finis ketiga di Grand Prix Barcelona yang mengakhiri musim.