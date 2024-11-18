Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Setelah Francesco Bagnaia, Jorge Martin Balaskan Dendam ke Marc Marquez di MotoGP 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |06:54 WIB
Setelah Francesco Bagnaia, Jorge Martin Balaskan Dendam ke Marc Marquez di MotoGP 2025?
Jorge Martin bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

SETELAH Francesco Bagnaia, Jorge Martin membalaskan dendam ke Marc Marquez di MotoGP 2025? The Martinator -julukan Jorge Martin- menjadi juara MotoGP 2024 setelah mengakhiri kompetisi dengan 508 angka, unggul 10 poin dari Francesco Bagnaia di posisi dua.

Pembalap 26 tahun itu menunjukan dirinya lebih hebat daripada Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- yang berstatus rider tim pabrikan Ducati (Ducati Lenovo). Jorge Martin layak berbangga karena menjadi juara MotoGP 2024 meski hanya membela tim satelit (meski pada faktanya Jorge Martin mendapatkan motor pabrikan layaknya Pecco).

Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

(Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Setelah mengangkangi Francesco Bagnaia yang memiliki motor sama dengannya, Jorge Martin praktis membidik misi lain di MotoGP 2025. Misi yang dimaksud adalah mengalahkan Marc Marquez sekaligus menjadi juara MotoGP 2025.

Di MotoGP 2025, Jorge Martin memilih hengkang ke tim Aprilia Racing. Keputusan itu diambil karena Jorge Martin kalah saing dari Marc Marquez untuk mendapatkan satu kursi pembalap utama tim pabrikan Ducati pada 2025.

Gelar juara MotoGP 2024 yang disabet Jorge Martin seakan menunjukan kepada Ducati bahwa dirinya lebih layak menjadi pembalap tim pabrikan ketimbang Marc Marquez. Jorge Martin bisa membuat Ducati lebih sakit hati lagi jika menjadi juara MotoGP 2025 bersama Aprilia.

Banyak yang menilai, Marc Marquez yang akan keluar sebagai juara MotoGP 2025. Penyebabnya karena The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan mendapatkan motor yang jauh lebih kompetitif musim depan.

