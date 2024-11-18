Ikuti Jejak Valentino Rossi Gara-Gara Marc Marquez, Jorge Martin Juara MotoGP 2025?

MENGIKUTI jejak Valentino Rossi gara-gara Marc Marquez, Jorge Martin juara MotoGP 2025? Jorge Martin baru saja keluar sebagai juara MotoGP 2024.

Setelah melalui total 40 balapan hasil kombinasi sprint race dan main race, The Martinator -julukan Jorge Martin- mengemas 508 angka, unggul 10 poin dari Francesco Bagnaia- di posisi dua. Namun, di MotoGP 2025 Jorge Martin tak lagi membalap bersama tim satelit Ducati, Pramac Racing.

(Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: Instagram/@pramacracing)

Di MotoGP 2025, rider 26 tahun ini akan membalap bersama tim Aprilia. Kepastian pindahnya Jorge Martin ke Pabrikan asal Spanyol itu telah diketahui pertengahan tahun ini.

Keputusan Jorge Martin meninggalkan Ducati bak dipaksakan. Sebab, rider kelahiran Madrid, Spanyol itu berhasrat bertahan di Ducati, berharap bisa naik pangkat dari tim satelit ke tim Pabrikan (Ducati Lenovo).

Namun, Pabrikan asal Italia itu tidak mengabulkan permintaan Jorge Martin. Alih-alih memberikan tempat kepada Jorge Martin, Ducati Lenovo justru memberikan satu kursi kepada juara dunia enam kali kelas MotoGP yang musim ini memperkuat Gresini Racing, Marc Marquez.

Kondisi itu yang membuat Jorge Martin memilih angkat kaki ke Aprilia. Jorge Martin mengikuti jejak Valentino Rossi di akhir 2003.