HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Kumamoto Masters 2024: Jonatan Christie Kandas, Gregoria Mariska Back-to-Back Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |14:14 WIB
Hasil Semifinal Kumamoto Masters 2024: Jonatan Christie Kandas, Gregoria Mariska <i>Back-to-Back</i> Final
Gregoria Mariska Tunjung berhasil back to back final di Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung mendapat nasib berbeda di semifinal Kumamoto Masters 2024. Sang tunggal putra kandas, sementara jagoan tunggal putri itu mencatatkan final beruntun di turnamen ini.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Sabtu (16/11/2024), Jonatan takluk dari Leong Jun Hao 21-10, 18-21, dan 20-22. Sementara, Gregoria menyikat Sim Yu-jin 18-21, 21-17, dan 21-19.

Jonatan Christie

Jonatan mendapat perlawanan sengit dari Leong sejak awal pertandingan. Bahkan kedua pemain itu terus kejar-kejaran angka hingga skor 7-7.

Namun Jonatan mampu bangkit dan unggul 9-7 atas pemain Malaysia itu. Hasilnya, tunggal putra ranking enam dunia dari Indonesia itu berhasil unggul di interval gim pertama dengan skor 11-7.

Usai jeda, Jonatan mulai menemukan irama permainannya. Ia benar-benar membuat Leong kesulitan untuk keluar dari tekanan. Alhasil, pemain kelahiran Jakarta itu menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-10.

Di gim kedua, Jonatan memulainya cukup baik. Namun lagi-lagi, Leong memberikan perlawanan yang sengit kepada tunggal putra andalan Indonesia itu hingga menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

Jonatan cukup kesulitan keluar dari tekanan sehingga harus tertinggal 9-11 dari Leong di interval gim kedua. Usai interval, tunggal putra Indonesia itu semakin tertinggal dari Leong dengan skor 11-15.

Kendati begitu, Jonatan mencoba untuk bangkit mengejar ketertinggalannya. Tapi, upayanya belum berbuah manis karena harus kalah dari Leong di gim kedua dengan skor 18-21.

Di gim penentuan, Jonatan memulai cukup baik sehingga unggul 7-5 atas Leong. Poin demi poin terus dicuri olehnya sampai memimpin di interval gim ketiga dengan skor 11-6.

Jonatan terus memperlebar keunggulannya atas Leong dengan skor 17-10. Tapi, Leong mampu memangkas ketertinggalannya, bahkan menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Pada akhirnya, Jojo yang sejak awal sudah unggul malah harus kalah 20-22 di gim ketiga.

Sementara, Gregoria cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan pemain ranking 36 dunia asal Korea Selatan itu. Alhasil, ia tertinggal cukup jauh di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Halaman:
1 2
