Reaksi Fajar/Rian Hadapi Jagoan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024

REAKSI ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, bakal hadapi jagoan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, di final Kumamoto Masters 2024. Meski diyakini laga akan berjalan sulit, mereka tetap optimis bisa meraih hasil manis.

Fajar/Rian yang berhasil melangkah ke final akan berjuang merebut gelar juara. Tetapi, langkah mereka tidak mudah karena di partai final, ganda putra andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu akan menghadapi wakil tuan rumah.

Rian sadar Hoki/Kobayashi tidak akan mudah dikalahkan. Apalagi, mereka bermain di hadapan publiknya sendiri.

Meski begitu, Fajar/Rian akan mempersiapkan strateginya dengan baik. Dengan begitu, mereka tetap optimis bisa merebut gelar juara turnamen berlevel Super 500 tersebut.

“Di final melawan Hoki/Kobayashi, mereka pasti didukung seluruh suporter tuan rumah jadi kami akan menyiapkan dari segi mental,” ucap Rian, dikutip dari laman resmi PBSI, Minggu (17/11/2024).

“Selain itu, kesiapan strategi juga penting. Kami akan diskusi lagi, analisa lagi permainan mereka,” lanjutnya.