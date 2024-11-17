Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Fajar/Rian Menang Perang Saudara Melawan Leo/Bagas di Semifinal Kumamoto Masters 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |01:18 WIB
Kunci Sukses Fajar/Rian Menang Perang Saudara Melawan Leo/Bagas di Semifinal Kumamoto Masters 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KUNCI sukses Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menang perang saudara melawan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di babak semifinal Kumamoto Masters 2024 terungkap. Ganda putra andalan Indonesia saaat ini tersebut mengatakan kuncinya adalah bermain enjoy, mengingat mereka sudah tahu kekuatan satu sama lain.

Fajar mengaku bahwa dirinya bersama Rian hanya mencoba untuk bermain tenang. Apalagi, Leo/Bagas kerap menjadi lawan di sesi latihan sehingga mereka tahu harus menjalankan strategi apa yang harus diterapkan.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

“Hari ini kami mencoba bermain enjoy saja. Kami sudah lama latihan bersama jadi sudah tahu karakter permainan masing-masing, kami mencoba menerapkan strategi dengan baik,” kata Fajar dalam rilis PBSI, Minggu (17/11/2024).

Sementara itu, Rian mengakui bahwa Leo/Bagas bukan lawan yang mudah. Pasalnya, duet racikan baru Pelatnas PBSI itu tampil moncer sejak babak awal.

“Tidak mudah juga melawan Leo/Bagas, melihat penampilan mereka sejak babak pertama sedang on fire,” sahut Rian.

Halaman:
1 2
