Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Resmi Jadi Pembalap Tim Satelit Pertama yang Jadi Juara Dunia di Era MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |23:00 WIB
Jorge Martin Resmi Jadi Pembalap Tim Satelit Pertama yang Jadi Juara Dunia di Era MotoGP
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

BARCELONA – Keberhasilan pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin menjadi juara dunia MotoGP 2024 berhasil menciptakan sejumlah rekor menarik. Salah satunya adalah ia sukses menjadi rider tim satelit pertama yang menjadi juara dunia di era MotoGP alias semenjak menggunakan mesin 4-Tak.

Martinator -julukan Martin- berhasil merengkuh gelar juara MotoGP 2024 setelah finis ketiga dalam balapan utama GP Barcelona 2024, Minggu (17/11/2024). Hasil itu cukup untuk membuatnya merebut takhta tertinggi dari Francesco Bagnaia, yang mengakhiri balapan 24 lap itu sebagai pemenangnya.

Sebab, Martin tetap tak terkalahkan di puncak klasemen akhir MotoGP 2024. Dia menyegel gelarnya dengan keunggulan 10 poin atas rider Ducati Lenovo itu.

Berdasarkan catatan MotoGP, pembalap asal Spanyol itu menorehkan sejarah dengan keberhasilannya merengkuh titel musim 2024. Dia menjadi pembalap pertama dari tim satelit yang sukses menjadi juara di era MotoGP.

Selebrasi Jorge Martin usai jadi juara dunia MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)

“Juara dunia pertama dari tim independent di era MotoGP. Prestasi @88jorgemartin tak belum selesai sampai di situ hari ini,” tulis MotoGP di akun X resminya, @MotoGP, Minggu (17/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement