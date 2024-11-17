Jorge Martin Resmi Jadi Pembalap Tim Satelit Pertama yang Jadi Juara Dunia di Era MotoGP

BARCELONA – Keberhasilan pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin menjadi juara dunia MotoGP 2024 berhasil menciptakan sejumlah rekor menarik. Salah satunya adalah ia sukses menjadi rider tim satelit pertama yang menjadi juara dunia di era MotoGP alias semenjak menggunakan mesin 4-Tak.

Martinator -julukan Martin- berhasil merengkuh gelar juara MotoGP 2024 setelah finis ketiga dalam balapan utama GP Barcelona 2024, Minggu (17/11/2024). Hasil itu cukup untuk membuatnya merebut takhta tertinggi dari Francesco Bagnaia, yang mengakhiri balapan 24 lap itu sebagai pemenangnya.

Sebab, Martin tetap tak terkalahkan di puncak klasemen akhir MotoGP 2024. Dia menyegel gelarnya dengan keunggulan 10 poin atas rider Ducati Lenovo itu.

Berdasarkan catatan MotoGP, pembalap asal Spanyol itu menorehkan sejarah dengan keberhasilannya merengkuh titel musim 2024. Dia menjadi pembalap pertama dari tim satelit yang sukses menjadi juara di era MotoGP.

“Juara dunia pertama dari tim independent di era MotoGP. Prestasi @88jorgemartin tak belum selesai sampai di situ hari ini,” tulis MotoGP di akun X resminya, @MotoGP, Minggu (17/11/2024).