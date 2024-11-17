Profil Jorge Martin, Juara Dunia MotoGP 2024 yang Samai Rekor Gila Milik Valentino Rossi!

PROFIL Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024 yang menyamai rekor gila milik Valentino Rossi akan diulas Okezone. Jorge Martin keluar sebagai juara MotoGP 2024 setelah finis ketiga di race pamungkas yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Minggu (17/11/2024).

Setelah melalui total 40 balapan sprint race dan main race, Jorge Martin mengoleksi 508 angka, unggul 10 poin dari Francesco Bagnaia di posisi dua. Jorge Martin sejatinya hanya memenangkan tiga main race musim ini, terpaut jauh dari Francesco Bagnaia (11 kemenangan).

(Jorge Martin kalahkan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP.com)

Namun, Jorge Martin lebih konsisten dengan hanya dua kali gagal finis, berbanding tiga milik Francesco Bagnaia. Selain itu Jorge Martin tujuh kali memenangkan balapan sprint race, unggul dari Francesco Bagnaia yang hanya mencatatkan enam kemenangan di balapan sprint race.

Berkat kemenangan ini, Jorge Martin mengikuti jejak Valentino Rossi sebagai pembalap yang keluar sebagai juara dunia kelas premier meski hanya membela tim satelit. The Doctor -julukan Valentino Rossi- sempat melakukan hal serupa bersama tim satelit Honda pada 2001.

Profil Jorge Martin

Jorge Martin lahir di Madrid, Spanyol pada 29 Januari 1998. Setelah membalap di level junior, Jorge Martin mentas di level grand prix untuk pertama kalinya pada 2015 di usia 17 tahun. Seperti pembalap pada umumnya, The Martinator -julukan Jorge Martin- berkarier dari kelas paling bawah di ajang grand prix, yakni Moto3.

Bersama Tim Mahindra, Jorge Martin hanya finis di posisi 17 Moto3 2015 dengan koleksi 45 angka. Setelah empat tahun menunggu, Jorge Martin akhirnya keluar sebagai juara Moto3 pada 2018 di usia 20 tahun. Setelah melewati 19 balapan, Jorge Martin finis di posisi puncak dengan 260 angka.

Setelah menjadi juara Moto3, Jorge Martin naik ke kelas Moto2. Di kelasi ini, ia hanya dua musim berkompetisi di sini dengan finis di posisi 11 (2019) dan 5 (2020).

Keberhasilannya finis di poisis 5 Moto2 2020 membuat Jorge Martin diboyong Pramac Racing pada 2021. Di musim pertamanya, Jorge Martin finis di posisi sembilan dengan 111 angka.