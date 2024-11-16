5 Fakta Jake Paul Hancurkan Mike Tyson di Laga Tinju Dunia, Nomor 1 Sesuai Prediksi

BERIKUT lima fakta Jake Paul hancurkan Mike Tyson di laga tinju dunia. Hasil akhirnya sesuai dengan prediksi.

Duel tinju Mike Tyson vs Jake Paul itu berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu (16/11/2024) siang WIB. Si Leher Beton harus menelan kekalahan angka mutlak (unanimous decision).

Ada lima fakta menarik di balik kemenangan Paul atas Tyson tersebut. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta Jake Paul Hancurkan Mike Tyson

5. Comeback Tyson





Ini merupakan comeback Tyson ke duel tinju profesional. Ia terakhir kali naik ring pada 11 Juni 2005 melawan Kevin McBride.

Tentu saja, laga tinju itu berakhir dengan kekalahan untuk Tyson. Ia pun langsung pensiun secara profesional.

4. Fisik Tyson Masih Bugar





Laga ini berlangsung dalam kaidah profesional sehingga akan masuk dalam catatan kedua petinju. Namun, ada beberapa modifikasi seperti hanya berlangsung delapan ronde dengan durasi 2 menit.

Kendati sudah berusia 58 tahun, Tyson tampak terlihat bugar. Napasnya memang berat tetapi cukup mampu meladeni Paul hingga ronde delapan.