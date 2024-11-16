Respons Mengejutkan Mike Tyson Setelah Kalah Angka dari Jake Paul

ARLINGTON – Respons mengejutkan Mike Tyson setelah kalah angka dari Jake Paul menarik perhatian. Tak disangka, si Leher Beton melayangkan pujian!

Duel Mike Tyson vs Jake Paul itu berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu (16/11/2024) siang WIB. Si Anak Problematik menang angka 80-72, 79-73, dan 79-73.

Usai duel itu, Tyson memberi reaksi yang mengejutkan. Ia memuji Paul yang dinilai mempersiapkan diri dengan baik.

“Saya sangat senang. Dia adalah petinju yang bagus dan persiapannya bagus,” kata Tyson, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (16/11/2024).

“Saya tidak perlu membuktikan diri kepada siapa-siapa, saya hanya membuktikannya ke diri sendiri,” tukas pria berusia 58 tahun itu.