HOME SPORTS SPORT LAIN

Respons Mengejutkan Mike Tyson Setelah Kalah Angka dari Jake Paul

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |13:08 WIB
Respons Mengejutkan Mike Tyson Setelah Kalah Angka dari Jake Paul
Mike Tyson kalah angka dari Jake Paul dalam duel tinju (Foto: Instagram/@mostvaluablepromotions)
A
A
A

ARLINGTON – Respons mengejutkan Mike Tyson setelah kalah angka dari Jake Paul menarik perhatian. Tak disangka, si Leher Beton melayangkan pujian!

Duel Mike Tyson vs Jake Paul itu berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu (16/11/2024) siang WIB. Si Anak Problematik menang angka 80-72, 79-73, dan 79-73.

Mike Tyson vs Jake Paul (Foto: Instagram/@mostvaluablepromotions)

Usai duel itu, Tyson memberi reaksi yang mengejutkan. Ia memuji Paul yang dinilai mempersiapkan diri dengan baik.

“Saya sangat senang. Dia adalah petinju yang bagus dan persiapannya bagus,” kata Tyson, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (16/11/2024).

“Saya tidak perlu membuktikan diri kepada siapa-siapa, saya hanya membuktikannya ke diri sendiri,” tukas pria berusia 58 tahun itu.

Halaman:
1 2
