Menang Lawan Jake Paul, Mike Tyson Terima Uang Rp317 Miliar!

Mike Tyson akan menerima uang Rp317 miliar usai duel melawan Jake Paul (Foto: Instagram/@netflix)

MENANG lawan Jake Paul, Mike Tyson terima uang Rp317 miliar atau USD 20 juta. Jumlah tersebut cukup besar mengingat si Leher Beton sudah tidak lagi aktif bertinju.

Duel Mike Tyson vs Jake Paul itu akan digelar di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu (16/11/2024) pukul 08.00 WIB. Lalu, berapa hadiah uang yang akan diterima kedua petinju?

Tidak ada informasi pasti mengenai nominalnya. Namun, USA Today melaporkan, Tyson diperkirakan meraup USD 20 juta dari duel tersebut entah menang atau kalah.

Nominalnya jauh lebih kecil dari yang akan diterima Paul. Menurut penuturan pria berusia 27 tahun itu beberapa waktu lalu, ia akan mendapat USD 40 juta (setara Rp635 miliar) atau dua kali lipat dari Tyson!

BACA JUGA: Link Live Streaming Mike Tyson vs Jake Paul di Laga Tinju Dunia Pagi Ini

Duel Mike Tyson vs Jake Paul ini cukup dinanti oleh pencinta tinju. Apalagi, petinju berusia 58 tahun tersebut masih memiliki penggemar dalam jumlah besar berkat reputasinya di masa lalu.

Mereka tentu menantikan seperti apa Tyson menghadapi lawan yang berusia 31 tahun lebih muda. Perbedaan usia itu membuat duel tinju nanti mengalami sejumlah modifikasi aturan.