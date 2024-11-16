Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Kumamoto Masters 2024: Fajar/Rian Tembus Final Usai Hempaskan Leo/Bagas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |11:42 WIB
Hasil Semifinal Kumamoto Masters 2024: Fajar/Rian Tembus Final Usai Hempaskan Leo/Bagas
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melaju ke final Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)
KUMAMOTO – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menembus final Kumamoto Masters 2024 Super 500. Mereka sukses mengalahkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di semifinal dengan skor 21-18 dan 21-13.

Beraksi di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Sabtu (16/11/2024) siang WIB, Fajar/Rian memulainya sangat baik. Pasangan ranking lima dunia itu unggul cukup jauh atas Leo/Bagas dengan skor 6-2.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Namun secara mengejutkan Leo/Bagas mampu bangkit hingga menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Kedua pasangan Indonesia itu terus kejar-kejaran angka, bahkan sampai skor 10-10.

Sampai akhirnya Leo/Bagas ungguli Fajar/Rian di interval gim pertama dengan skor 11-10. Usai jeda, kedua pasangan ini masih menyajikan pertandingan sengit dengan saling kejar-kejaran poin.

Fajar/Rian ungguli Leo/Bagas dengan skor 17-15. Kendati rekan senegaranya itu terus memberikan perlawanan sengit, pada akhirnya Fajar/Rian sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Pertarungan sengit kembali tersaji pada gim kedua. Fajar/Rian mampu unggul 8-6 kendati mendapat perlawanan yang merepotkan dari Leo/Bagas.

