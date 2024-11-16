Rindu Podium, Fajar Alfian/Rian Ardianto Targetkan Lolos Final Kumamoto Masters 2024

KUMAMOTO – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bertekad lolos ke final Kumamoto Masters 2024 usai menembus babak semifinal. Keduanya mengaku sudah rindu naik podium setelah terakhir diraih pada Juni lalu di Singapore Open 2024.

Fajar/Rian lolos ke semifinal Kumamoto Masters 2024 usai memenangi perang saudara kontra Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin di babak perempatfinal. Mereka menaklukkan juniornya dalam pertarungan tiga gim 17-21, 21-16, dan 21-18, di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto.

Mengomentari laga perang saudara tersebut, Fajar/Rian mengaku tak mudah menaklukkan Fikri/Daniel. Apalagi ini merupakan pertemuan pertama di pertandingan resmi walau pun saat latihan sudah sering bertemu.

"Tidak mudah melawan pasangan baru dengan semangat barunya. Walau kami sudah tahu satu sama lain tapi aura pertandingan pasti berbeda. Tadi pertandingan yang cukup seru, kami bisa menang karena bisa lebih sabar," ucap Fajar dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (16/11/2024).

"Dari segi permainan, Fikri/Daniel punya speed dan power yang luar biasa. Kami terus mencoba untuk meredamnya dengan strategi kami yaitu memperlambat tempo," tambah Ajay -sapaan akrabnya.