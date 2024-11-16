Segini Gaji Putri KW yang Masih Bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro

SEGINI gaji Putri KW yang masih bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro sambil menjadi atlet bulutangkis. Bahkan ia sukses mengukir prestasi yang gemilang pada tahun 2024 ini.

Terbaru, atlet bernama lengkap Putri Kusuma Wardani itu sukses menjuarai Korea Masters 2024 setelah menumangkan wakil China, Han Qian Xi di partai final. Bertanding di Iksan Gymnasium, Minggu (10/11/2024), tunggal putri kebanggaan Indonesia sukses menaklukan lawannya dengan dua game langsung, 21-14 dan 21-14 hanya dalam waktu 39 menit.

Kemenangan Putri di Korea Masters 2024 menjadi hal yang sangat istimewa. Selain karena ini adalah kemenangan pertama dari tiga final yang dijalani pada tahun ini, gelar ini juga membuat nama Putri KW tercatat sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang berhasil menjuarai turnamen tersebut.

Sejak digelar pertama kali pada 2007 silam, juara Korea Masters selalu didominasi tunggal putri asal Korea, China, dan Jepang. Ini menjadi momen bersejarah bagi putri.

Kemenangan Putri KW di ajang ini pun mendapat apresiasi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sebab, Putri memang seorang anggota kepolisian berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang bertugas sebagai tim negosiator di Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya.

Namun tahukah berapa gaji Putri KW yang masih bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro sambil menjadi atlet bulutangkis?

Sebelum membahas gaji Putri KW sebagai Polwan di Polda Metro, perlu dikeathi bahwa gaji anggota kepolisian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian RI.