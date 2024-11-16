Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segini Gaji Putri KW yang Masih Bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |02:00 WIB
Segini Gaji Putri KW yang Masih Bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEGINI gaji Putri KW yang masih bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro sambil menjadi atlet bulutangkis. Bahkan ia sukses mengukir prestasi yang gemilang pada tahun 2024 ini.

Terbaru, atlet bernama lengkap Putri Kusuma Wardani itu sukses menjuarai Korea Masters 2024 setelah menumangkan wakil China, Han Qian Xi di partai final. Bertanding di Iksan Gymnasium, Minggu (10/11/2024), tunggal putri kebanggaan Indonesia sukses menaklukan lawannya dengan dua game langsung, 21-14 dan 21-14 hanya dalam waktu 39 menit.

Kemenangan Putri di Korea Masters 2024 menjadi hal yang sangat istimewa. Selain karena ini adalah kemenangan pertama dari tiga final yang dijalani pada tahun ini, gelar ini juga membuat nama Putri KW tercatat sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang berhasil menjuarai turnamen tersebut.

Sejak digelar pertama kali pada 2007 silam, juara Korea Masters selalu didominasi tunggal putri asal Korea, China, dan Jepang. Ini menjadi momen bersejarah bagi putri.

Putri Kusuma Wardani (PBSI)

Kemenangan Putri KW di ajang ini pun mendapat apresiasi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sebab, Putri memang seorang anggota kepolisian berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang bertugas sebagai tim negosiator di Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya.

Namun tahukah berapa gaji Putri KW yang masih bertugas sebagai Bripda Polwan Polda Metro sambil menjadi atlet bulutangkis?

Sebelum membahas gaji Putri KW sebagai Polwan di Polda Metro, perlu dikeathi bahwa gaji anggota kepolisian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian RI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement