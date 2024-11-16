Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Barcelona 2024: Jorge Martin Juara Dunia Malam Ini?

LINK live streaming sprint race MotoGP Barcelona 2024 akan diulas Okezone. Akankah Jorge Martin juara dunia malam ini?

Sesi sprint race MotoGP Barcelona 2024 jadi krusial untuk dua pembalap yang sedang berebut gelar juara, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Sebab, hasil di sesi ini bisa turut jadi penentu juara musim ini.

Bahkan, Jorge Martin bisa menyegel gelar juara berdasarkan hasil sprint race MotoGP Barcelona 2024. Hal itu bisa terjadi jika Jorge Martin menjadi pemenang dalam balapan pendek sebanyak 12 lap itu.

Martin otomatis juara jika menang, tak peduli Bagnaia finis di urutan berapa. Pasalnya kini, Martinator -julukan Jorge Martin- unggul 24 poin dari Bagnaia yang mengekornya di posisi kedua pada klasemen sementara MotoGP 2024.

Jorge Martin juga masih bisa menyegel gelar juara andai finis sebagai runner up sprint race MotoGP Barcelona 2024. Catatannya, sang rival, Bagnaia, maksimal hanya boleh berakhir di posisi ketiga.

Kemudian, jika Martin menyelesaikan sprint race di urutan ketiga, dia juga masih bisa jadi juara dunia MotoGP 2024. Syaratnya, Bagnaia yang berstatus juara bertahan ini tak boleh finis lebih dari posisi kelima.

Skema yang sama berlaku jika Martin finis di posisi keempat sampai ketujuh dalam sprint MotoGP Barcelona 2024. Bagnaia maksimal hanya boleh finis dua posisi di bawahnya.

Tetapi, jika Jorge Martin berakhir di peringkat delapan pada sprint race MotoGP Barcelona 2024, Bagnaia maksimal finis di urutan 10 atau selebihnya. Dengan skema perhitungan tersebut, Martin bisa mengunci gelar juara MotoGP 2024 lebih awal.