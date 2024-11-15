Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mike Tyson Ngamuk Disebut Kalah dari Jake Paul Besok

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |10:00 WIB
Mike Tyson Ngamuk Disebut Kalah dari Jake Paul Besok
Mike Tyson akan segera duel hadapi Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

MIKE Tyson ngamuk disebut kalah dari Jake Paul besok. Dia dengan lantang menegaskan bahwa dirinya tidak akan kalah dalam duel melawan Jake Paul di atas ring tinju yang berlangsung besok pagi.

Hal ini disampaikan Mike Tyson saat menghadiri konferensi pers jelang duel melawan Jake Paul. Dalam sebuah kesempatan, dia mendapat pertanyaan dari jurnalis yang menghadiri acara tersebut.

Mike Tyson

Jurnalis itu menanyakan bagaimana jika Mike Tyson kalah dalam duel ini. Awalnya, Mike Tyson menjawabnya dengan santai dan singkat bahwa dirinya takkan kalah.

Tetapi, ketika mendapat pertanyaan kembali dari jurnalis tersebut soal apa yang akan dilakukan Mike Tyson jika kalah, legenda tinju asal Amerika Serikat itu menjawabnya dengan nada ketus. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya takkan kalah dari Jake Paul.

“Apa yang akan hilang jika Anda kalah dalam pertarungan ini?” tanya wartawan kepada Mike Tyson, dilansir dari Bleacher Report, Jumat (15/11/2024).

“Aku tidak akan kalah,” jawab Mike Tyson singkat dan santai.

“Tapi Anda mengatakan itu di menit terakhir ronde kedua…” tanya wartawan itu kembali tetapi kemudian terpotong jawaban tegas Mike Tyson dengan nada tinggi.

“Aku tidak akan kalah, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan?” ucap tegas Mike Tyson.

Halaman:
1 2
