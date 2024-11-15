Reputasi Dipertaruhkan, Mike Tyson Wajib Menang KO atas Jake Paul

REPUTASI Mike Tyson jadi pertaruhan saat menerima tantangan Jake Paul. Menurut Joe Egan, mantan rekan sparring-nya itu harus menang Technical Knockout (TKO) pada duel nanti.

Adu pukul antara Mike Tyson vs Jake Paul akan berlangsung di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB. Prediksi soal duel itu terus bermunculan.

Banyak eks petinju dan juga pengamat olahraga tersebut mengatakan, satu-satunya kesempatan Tyson menang adalah lewat TKO. Sementara, Paul diyakini akan mengulur waktu demi menguras tenaga lawan.

Fisik Tyson memang terlihat sudah termakan usia yanjg menyentuh 58 tahun. Namun, Egan melihat mantan teman sekamarnya itu masih sosok yang sama.

Pria asal Republik Irlandia itu melabeli Tyson sebagai mesin penghancur. Ia yakin Paul tidak memahami dan menyadari kekuatan si Leher Beton yang sesungguhnya kendati sudah digerogoti umur.

“Saya rasa Paul akan berhadapan dengan mesin penghancur itu. Saya mengatakan ini dengan harapan, Mike Tyson dapat memukulnya (hingga) KO,” kata Egan, seperti dikutip dari SunSport, Jumat (15/11/2024).