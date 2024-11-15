Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Reputasi Dipertaruhkan, Mike Tyson Wajib Menang KO atas Jake Paul

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |07:36 WIB
Reputasi Dipertaruhkan, Mike Tyson Wajib Menang KO atas Jake Paul
Mike Tyson wajib menang KO atas Jake Paul atau reputasinya ternoda (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

REPUTASI Mike Tyson jadi pertaruhan saat menerima tantangan Jake Paul. Menurut Joe Egan, mantan rekan sparring-nya itu harus menang Technical Knockout (TKO) pada duel nanti.

Adu pukul antara Mike Tyson vs Jake Paul akan berlangsung di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB. Prediksi soal duel itu terus bermunculan.

Mike Tyson vs Jake Paul

Banyak eks petinju dan juga pengamat olahraga tersebut mengatakan, satu-satunya kesempatan Tyson menang adalah lewat TKO. Sementara, Paul diyakini akan mengulur waktu demi menguras tenaga lawan.

Fisik Tyson memang terlihat sudah termakan usia yanjg menyentuh 58 tahun. Namun, Egan melihat mantan teman sekamarnya itu masih sosok yang sama.

Pria asal Republik Irlandia itu melabeli Tyson sebagai mesin penghancur. Ia yakin Paul tidak memahami dan menyadari kekuatan si Leher Beton yang sesungguhnya kendati sudah digerogoti umur.

“Saya rasa Paul akan berhadapan dengan mesin penghancur itu. Saya mengatakan ini dengan harapan, Mike Tyson dapat memukulnya (hingga) KO,” kata Egan, seperti dikutip dari SunSport, Jumat (15/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement