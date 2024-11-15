Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Berkelas Daniel/Fikri Jumpa Fajar/Rian di Perempatfinal Kumamoto Masters 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |09:19 WIB
Reaksi Berkelas Daniel/Fikri Jumpa Fajar/Rian di Perempatfinal Kumamoto Masters 2024
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin akan bersua Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di perempatfinal Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri cukup senang berjumpa Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di perempatfinal Kumamoto Masters 2024. Sebab, satu tiket akan diamankan Indonesia untuk babak semifinal turnamen tersebut.

Fajar/Rian dan Fikri/Daniel akan berduel di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (15/11/2024). Bahkan, tiket ke final juga sudah dipastikan aman jika Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sukses mengalahkan Chen Bo Yang/Liu Yi di babak perempatfinal satu lagi.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

"Kami senang ganda putra sudah memastikan satu tempat di semifinal. Besok bertemu kakak kami, Fajar/Rian. Pastinya kami harus lebih yakin dan percaya diri," kata Fikri, Jumat (15/11/2024).

"Kami harus berani karena dua-duanya mau menang dan ini akan jadi pertemuan pertama di laga resmi," tambah pemain asal Jawa Barat itu.

Fikri/Daniel lolos ke perempatfinal setelah menumbangkan pasangan Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han dua gim langsung 21-13 dan 21-18. Sementara itu, Fajar/Rian lolos usai mengalahkan Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia) 21-17, 19-21, dan 21-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement