Reaksi Berkelas Daniel/Fikri Jumpa Fajar/Rian di Perempatfinal Kumamoto Masters 2024

KUMAMOTO – Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri cukup senang berjumpa Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di perempatfinal Kumamoto Masters 2024. Sebab, satu tiket akan diamankan Indonesia untuk babak semifinal turnamen tersebut.

Fajar/Rian dan Fikri/Daniel akan berduel di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (15/11/2024). Bahkan, tiket ke final juga sudah dipastikan aman jika Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sukses mengalahkan Chen Bo Yang/Liu Yi di babak perempatfinal satu lagi.

"Kami senang ganda putra sudah memastikan satu tempat di semifinal. Besok bertemu kakak kami, Fajar/Rian. Pastinya kami harus lebih yakin dan percaya diri," kata Fikri, Jumat (15/11/2024).

"Kami harus berani karena dua-duanya mau menang dan ini akan jadi pertemuan pertama di laga resmi," tambah pemain asal Jawa Barat itu.

Fikri/Daniel lolos ke perempatfinal setelah menumbangkan pasangan Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han dua gim langsung 21-13 dan 21-18. Sementara itu, Fajar/Rian lolos usai mengalahkan Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia) 21-17, 19-21, dan 21-19.