Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Jonatan Christie Kompak Lolos Perempatfinal

KUMAMOTO – Dua wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Jonatan Christie baru saja sama-sama lolos ke babak perempatfinal Kumamoto Masters 2024, pada Kamis (14/11/2024) sore WIB. Tak hanya kompak lolos, Jonatan dan Fikri/Daniel juga sama-sama menang lewat dua gim langsung.

Kemenangan Fikri/Daniel

Pertama mari bahas kemenangan Fikri/Daniel. Ganda putra Indonesia itu berhasil menghajar wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han, di babak 16 besar Kumamoto Masters 2024. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-18.

Kemenangan itu membawa Fikri/Daniel melompat ke perempatfinal turnamen Super 500 itu. Selanjutnya mereka bentrok dengan sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Fikri/Daniel tampil gemilang sejak awal hingga langsung unggul 4-0. Smash-smash keras yang dilancarkan Daniel sulit dikembalikan lawan yang membuat mereka menjauh dengan keungggulan 8-5.

Permainan apik juga ditunjukkan Fikri di depan net dengan cegatan-cegatannya. Hasilnya, dengan mudah pasangan ranking 42 dunia itu mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-5.

Usai rehat, Fikri/Daniel sempat lengah hingga Liu/Yang mendekat di angka 10-12. Namun, duet Pelatnas PBSI itu mampu menekan lagi dan mendapat tujuh angka beruntun untuk memperlebar jarak menjadi 19-10 dan kemudian mengamankan gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, pertandingan berjalan sangat ketat. Fikri/Daniel selalu berada dalam posisi tertinggal, tetapi mampu mengejar Liu/Yang di angka 4-4 dan 6-6.

Aksi jual beli serangan dan kejar mengejar angka pun berlanjut sampai menginjak skor 10-10. Setelah itu, Liu/Yang sempat unggul 14-11, tetapi pasangan Pelatnas PBSI menyamakan kedudukan lagi menjadi 14-14 dan 15-15.

Setelah itu, Fikri/Daniel malah bisa berbalik unggul 18-16 berkat serangan-serangan bola tajam dan mendatar yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka mengakhiri gim kedua dengan kemenangan 21-18.