Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Jonatan Christie Kompak Lolos Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |16:00 WIB
Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Jonatan Christie Kompak Lolos Perempatfinal
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Dua wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Jonatan Christie baru saja sama-sama lolos ke babak perempatfinal Kumamoto Masters 2024, pada Kamis (14/11/2024) sore WIB. Tak hanya kompak lolos, Jonatan dan Fikri/Daniel juga sama-sama menang lewat dua gim langsung.

Kemenangan Fikri/Daniel

Pertama mari bahas kemenangan Fikri/Daniel. Ganda putra Indonesia itu berhasil menghajar wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han, di babak 16 besar Kumamoto Masters 2024. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-18.

Kemenangan itu membawa Fikri/Daniel melompat ke perempatfinal turnamen Super 500 itu. Selanjutnya mereka bentrok dengan sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Fikri/Daniel tampil gemilang sejak awal hingga langsung unggul 4-0. Smash-smash keras yang dilancarkan Daniel sulit dikembalikan lawan yang membuat mereka menjauh dengan keungggulan 8-5.

Permainan apik juga ditunjukkan Fikri di depan net dengan cegatan-cegatannya. Hasilnya, dengan mudah pasangan ranking 42 dunia itu mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-5.

Usai rehat, Fikri/Daniel sempat lengah hingga Liu/Yang mendekat di angka 10-12. Namun, duet Pelatnas PBSI itu mampu menekan lagi dan mendapat tujuh angka beruntun untuk memperlebar jarak menjadi 19-10 dan kemudian mengamankan gim pertama dengan skor 21-13.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

Pada gim kedua, pertandingan berjalan sangat ketat. Fikri/Daniel selalu berada dalam posisi tertinggal, tetapi mampu mengejar Liu/Yang di angka 4-4 dan 6-6.

Aksi jual beli serangan dan kejar mengejar angka pun berlanjut sampai menginjak skor 10-10. Setelah itu, Liu/Yang sempat unggul 14-11, tetapi pasangan Pelatnas PBSI menyamakan kedudukan lagi menjadi 14-14 dan 15-15.

Setelah itu, Fikri/Daniel malah bisa berbalik unggul 18-16 berkat serangan-serangan bola tajam dan mendatar yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka mengakhiri gim kedua dengan kemenangan 21-18.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement