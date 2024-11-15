Kisah Miris Valentino Rossi 2 Kali Gagal Juara Dunia MotoGP di Seri Terakhir

KISAH miris Valentino Rossi menarik diulas. Sebab, The Doctor -julukan Valentino Rossi- pernah 2 kali gagal juara dunia MotoGP di seri terakhir.

Valentino Rossi diketahui telah jadi sosok pembalap legendaris di MotoGP. Dia sukses besar di MotoGP dengan sudah mengoleksi 7 gelar juara dunia.

Namun ternyata, Rossi pernah gagal menyesakkan dalam perebutan gelar juara. Dia dipastikan hanya jadi runner-up usai mendapat hasil minor di seri terakhir.

Momen itu terjadi pada MotoGP 2006 dan 2015. Padahal kala itu, Rossi tengah memimpin puncak klasemen sehingga punya peluang besar merebut gelar juara.

BACA JUGA: Francesco Bagnaia Minta Jorge Martin Nikahi Kekasihnya jika Juara Dunia MotoGP 2024

Pada 2006, Rossi harus kehilangan gelar juara karena kalah dari Nicky Hayden. Pasalnya, di seri terakhir yakni MotoGP Valencia yang jadi penentu juara, dia hanya bisa finis di urutan ke-13. Kemenangan diraih oleh Troy Bayliss.