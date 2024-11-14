Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Menang atas Wakil Malaysia, Fajar Alfian/Rian Ardianto Rebut Tiket Perempatfinal

KUMAMOTO – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan diri lolos ke perempatfinal Kumamoto Masters 2024. Hasil itu didapat usai Fajar/Rian menang atas wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee di babak 16 besar Kumamoto Masters 2024, pada Kamis (14/11/2024) siang WIB.

Fajar/Rian bertarung selama 58 menit untuk bisa mencuri kemenangan. Mereka tepatnya menang dengan skor 21-17, 19-21 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Fajri -sebutan Fajar/Rian- memulai pertandingan dengan buruk. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-4.

Di sisi lain, Man/Tee menyerang dengan sangat apik sehingga terus menjauh dengan keunggulan 9-2. Namun, perlahan-lahan Fajar/Rian bisa mulai menemukan permainan terbaik mereka sehingga bisa memangkas ketertinggalan menjadi 8-9.

Mantan duet nomor satu dunia itu pun sukses menyamakan skor menjadi 12-12 dan 14-14. Permainan cepat dan smash-smash tajam yang mereka lancarkan sangat sulit diredam oleh pasangan Malaysia.

Hasilnya, Fajar/Rian bisa berbalik unggul 19-14. Juara All England dua kali itu pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17.

Perlawanan sengit didapat Fajri di awal gim kedua sampai menginjak skor 4-4 karena Man/Tee bisa mengimbangi kecepatan mereka. Namun, selepas itu duet ranking lima dunia itu bisa unggul 9-4 berkat smash-smash keras yang mereka lancarkan.