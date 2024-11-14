Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Sabar/Reza Tumbang di Tangan Jagoan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

HASIL 16 besar Kumamoto Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, gagal melesat ke babak perempatfinal.

Sabar/Reza tumbang di tangan wakil tuan rumah, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, pada babak 16 besar Kumamoto Masters 2024. Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (14/11/2024) siang WIB, mereka dilibas dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 20-22.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza mampu menekan Hoki/Kobayashi di awal laga. Mereka menyerang dengan efektif dalam tempo yang cepat sehingga unggul 5-3.

Namun, pasangan non pelatnas itu melakukan beberapa error setelahnya. Hal ini membuat tuan rumah berbalik unggul 7-5, tetapi mereka dengan cepat menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Sayangnya, pertahanan mereka mudah ditembus oleh serangan Hoki/Kobayashi. Kemudian, sang rival pun mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Sabar/Reza berusaha bermain lebih agresif dan sanggup mendekat di angka 11-12. Namun, Hoki/Kobayashi bertahan dengan sangat kukuh hingga mampu memperlebar jarak lagi menjadi 17-12.

Akan tetapi, Sabar/Reza bisa bangkit lagi dan mengejar di angka 17-17. Namun sayang, duet ranking 13 dunia itu tak bisa mengimbangi permainan lawa sehingga akhirnya kalah dengan skor 19-21 di gim pertama.