Jadwal dan Link Live Streaming Kumamoto Masters 2024 di Vision+

, Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |13:19 WIB

JADWAL dan link live streaming Kumamoto Masters 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Setelah BWF Korea Masters, kalender BWF berlanjut ke ajang bergengsi BWF Kumamoto Masters 2024!

Turnamen tersebut dimulai pada Selasa 12 November 2024 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto. Pencinta bulu tangkis dapat menyaksikan perjuangan para atlet dunia dari babak 16 besar hingga puncak final melalui live streaming di Vision+.

Sebanyak 9 wakil dari skuad Merah Putih siap bertarung di babak 16 besar turnamen ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk dukung perjuangan skuad Merah Putih menuju podium juara! Simak jadwal tayang pertandingan BWF Kumamoto Masters 2024 berikut:

Babak 16 Besar – Kamis, 14 November 2024

07.00 WIB - SPORTSTARS

07.00 WIB - SPOTV

Link nonton klik di sini

Babak Quarterfinal - Jumat, 15 November 2024

08.00 WIB - SPORTSTARS

08.00 WIB - SPOTV

Link nonton klik di sini

Babak Semifinal - Sabtu, 16 November 2024

08.00 WIB - SPORTSTARS

08.00 WIB - SPOTV

Link nonton klik di sini

Babak Final - Minggu, 17 November 2024

09.00 WIB - SPORTSTARS

09.00 WIB - SPOTV

Link nonton klik di sini.