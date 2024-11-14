JADWAL dan link live streaming Kumamoto Masters 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Setelah BWF Korea Masters, kalender BWF berlanjut ke ajang bergengsi BWF Kumamoto Masters 2024!
Turnamen tersebut dimulai pada Selasa 12 November 2024 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto. Pencinta bulu tangkis dapat menyaksikan perjuangan para atlet dunia dari babak 16 besar hingga puncak final melalui live streaming di Vision+.
Sebanyak 9 wakil dari skuad Merah Putih siap bertarung di babak 16 besar turnamen ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk dukung perjuangan skuad Merah Putih menuju podium juara! Simak jadwal tayang pertandingan BWF Kumamoto Masters 2024 berikut:
Babak 16 Besar – Kamis, 14 November 2024
07.00 WIB - SPORTSTARS
07.00 WIB - SPOTV
Link nonton klik di sini
Babak Quarterfinal - Jumat, 15 November 2024
08.00 WIB - SPORTSTARS
08.00 WIB - SPOTV
Link nonton klik di sini
Babak Semifinal - Sabtu, 16 November 2024
08.00 WIB - SPORTSTARS
08.00 WIB - SPOTV
Link nonton klik di sini
Babak Final - Minggu, 17 November 2024
09.00 WIB - SPORTSTARS
09.00 WIB - SPOTV
Link nonton klik di sini.