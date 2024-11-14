Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Sikat Ratchanok Intanon 2 Gim Langsung, Melenggang ke Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |09:33 WIB
Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Sikat Ratchanok Intanon 2 Gim Langsung, Melenggang ke Perempatfinal!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Kumamoto Masters 2024 sudah diketahui. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melesat ke babak perempatfinal usai menyikat bintang Thailand, Ratchanok Intanon, 2 gim langsung.

Duel seru itu tersaji di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (14/11/2024) pagi WIB. Gregoria menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-15.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria bermain dengan penuh percaya diri sejak awal pertandingan. Walau sempat tertinggal 2-3, dia langsung bisa bangkit dan berbalik unggul 5-3.

Smash-smash silang mematikan yang dilancarkan pemain ranking delapan dunia itu sulit dikembalikan oleh Intanon. Alhasil, dia bisa menjauh dengan keunggulan 10-5 dan kemudian 13-8.

Akan tetapi, Intanon masih terus memberikan perlawanan dan mampu memangkas ketertinggalannya menjadi 11-13. Akan tetapi, Gregoria sukses memperlebar keunggulannya lagi menjadi 17-11 berkat variasi serangan bola-bola tajam efektif yang diterapkannya.

Poin demi poin pun didapat peraih medali perunggu Olimpiade 2024 itu dengan mudah. Hasilnya, dia mengalahkan sang juara dunia asal Thailand dengan skor 21-14 di gim pertama.

Pada gim kedua, Intanon tancap gas menyerang dan memimpin 4-0. Namun, Gregoria dengan cepat bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Aksi kejar-mengejar angka pun berlanjut di mana kedua pemain silih berganti memimpin sampai menginjak skor 10-10. Lalu, Gregoria mendapatkan satu angka untuk memimpin 11-10 di interval gim kedua.

Lewat reli-reli panjang yang ketat, skor imbang berlanjut sampai menginjak skor 13-13. Namun setelah itu Gregoria bisa memperoleh empat angka beruntun untuk menjauh dengan keunggulan 17-13.

Halaman:
1 2
