Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2024: Diwarnai Skor 30-29, Febriana/Amallia Kalah dari Wakil Korsel Usai Tarung Sengit 1,5 Jam!

HASIL 16 besar Kumamoto Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, harus tersingkir menyesakkan dari wakil Korea Selatan, Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong, di babak 16 besar.

Febriana/Amallia kalah usai pertarungan sengit selama 1 jam 28 menit melawan Kim/Kong di babak 16 besar Kumamoto Masters 2024. Laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (14/11/2024) pagi WIB itu berakhir dengan skor 30-29, 19-21, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- memberikan perlawanan sengit pada Kim/Kong sejak awal pertandingan. Mereka terlibat kejar mengejar angka sampai menginjak skor 5-5.

Setelah itu, pasangan Merah-Putih melakukan banyak kesalahan sendiri. Alhasil, mereka tertinggal 9-5, tetapi dengan cepat mereka mampu bangkit dan memangkas ketertinggalan menjadi 9-10.

Sempat tertinggal 9-12, Febriana/Amallia baru bisa menyamakan kedudukan di angka 12-12. Sayangnya, mereka tak mampu memenangkan reli-reli panjang yang terjadi sehingga kembali tertinggal dari Kim/Kong, 12-16.

Tertinggal empat angka, pasangan ranking 11 dunia itu menampilkan permainan yang luar biasa saat menyerang maupun bertahan. Alhasil, Febriana/Amallia sampai bisa menyusul dengan keunggulan 17-16.

Lalu, pertarungan alot terjadi lagi di poin krusial sampai menginjak skor 20-20. Aksi kejar-mengejar skor terus berlanjut hingga skor 25-25, 29-29. Kemudian, Ana/Tiwi mengamankan gim pertama dengan kemenangan 30-29.