Kisah Gregoria Mariska, Masih Trauma Cedera saat Hadapi Tomoka Miyazaki di 32 Besar Kumamoto Masters 2024

KISAH Gregoria Mariska Tunjung menarik diulas. Sebab, tunggal putri Indonesia ini ternyata masih merasakan trauma cedera saat berlaga di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024, meski akhirnya bisa meraih kemenangan.

Tak ayal, Gregoria mengaku bermain dengan sangat hati-hati. Pasalnya, cedera yang dialaminya juga baru saja pulih.

Kumamoto Masters 2024 memang diketahui menjadi turnamen pertama pemain berusia 25 tahun itu setelah sembuh dari cedera pinggang. Gregoria sebelumnya menyerah di tengah pertandingan semifinal Denmark Open 2024 pada bulan lalu hingga harus naik kursi roda saat meninggalkan lapangan.

Oleh karena itu, Gregoria merasa masih ada sedikit trauma dari cederanya saat tampil hari ini kontra wonderkid tuan rumah, Tomoka Miyazaki, di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024. Laga yang yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, pada Rabu 13 November 2024 siang WIB itu, dimenangkan Gregoria dengan skor 21-15 dan 21-12.

“Bersyukur bisa melewati hari ini dengan cukup baik. Jujur, masih ada sedikit ingatan dengan cedera yang saya alami di turnamen terakhir, jadi tadi ada beberapa gerakan yang masih hati-hati. Tapi bukan masalah yang besar, secara kesiapan saya memang mau dan siap untuk turun di turnamen ini,” kata Gregoria dilansir dari rilis PBSI, Kamis (14/11/2024).

Lebih lanjut, pemain ranking delapan dunia itu mengungkapkan kunci kemenangannya atas Miyazaki. Gregoria menyebut pemain berusia 18 tahun itu terlalu banyak membuat error dan bisa dimanfaatkannya dengan sangat baik.

“Saya bisa bermain cukup bersih, saya bisa memanfaatkan keadaan karena saya rasa Tomoka tidak dalam permainan yang semestinya. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri,” jelas Jorji -sapaan Gregoria.