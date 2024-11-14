Jonatan Christie Tak Mau Pikirkan soal BWF World Tour Finals 2024, Fokus ke Pertandingan

KUMAMOTO – Jonatan Christie tak memikirkan soal peluangnya tampil di BWF World Tour Finals 2024. Kendati begitu, ia fokus menjalani setiap pertandingan.

Peluang dua andalan tunggal putra Indonesia, Jojo dan Anthony Sinisuka Ginting, untuk tampil di BWF World Tour Finals 2024 bisa dibilang sangatlah tipis. Pasalnya, keduanya masih terpuruk di peringkat 16 dan 17.

Ada pun di sektor tunggal putra, nantinya hanya akan ada delapan pemain terbaik yang bisa tampil di ajang tutup tahun. BWF World Tour Finals 2024 akan digelar di Hangzhou, China, 11-15 Desember.

"Saya tidak berpikir akan tampil di World Tour Finals. Kalau memang bisa lolo, puji Tuhan, kalau tidak ya tidak apa-apa," ujar Jonatan seusai meraih kemenangan di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024, dikutip Kamis (14/11/2024).

"Kesempatan memang masih ada, tetapi saya tidak mau terfokus ke sana. Apa pun yang terjadi minggu ini dan minggu depan, mari lakukan saja. Menikmati hari demi hari, setiap pertandingan di sini," tambah pria berusia 27 tahun itu.