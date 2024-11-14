JAKARTA – Seri gelaran MotoGP 2024 akan berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona pada akhir pekan ini dari Jumat (15/11/2024) hingga Minggu (17/11/2024). Hanya terpaut 2 poin, pertarungan sengit Jorge Martin dan Francesco Bagnaia terus berlanjut di seri terakhir musim ini. Saksikan tayangan balap MotoGP Barcelona 2024 di channel SPOTV 2 Vision+. Simak jadwalnya berikut ini:
Jumat, 15 November 2024
14.55 WIB: Moto3-Free Practice
15.50 WIB: Moto2-Free Practice
16.45 WIB: MotoGP Free Practice
19.10 WIB: Moto3-Practice 1
20.05 WIB: Moto2-Practice 1
21.00 WIB: MotoGP-Practice
Sabtu, 16 November 2024
14.35 WIB: Moto3-Practice 2
15.25 WIB: Moto2-Practice 2
16.10 WIB: MotoGP-Free Practice 2
16.50 WIB: MotoGP-Qualifying 1&2
18.45 WIB: Moto3-Qualifying 1&2
19.45 WIB: Moto2-Qualifying 1&2
20.35 WIB: MotoGP-SPRINT
