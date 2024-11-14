5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya, Nomor 1 Kandidat Juara Dunia!

Tiga pembalap ini termasuk calon pemenang MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Barcelona-Catalunya (Foto: MotoGP)

BERIKUT lima pembalap calon pemenang MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, 15-17 November. Salah satunya adalah kandidat kuat juara dunia MotoGP 2024!

Ini merupakan seri terakhir MotoGP 2024. Sedianya, balapan tersebut bertajuk MotoGP Valencia 2024 dan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, pada tanggal yang sama.

Namun, musibah besar melanda Wilayah Valencia. Dorna Sports lantas memutuskan memindahkan seri terakhir itu. Lalu, siapa saja calon pemenang di Barcelona?

5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya

5. Marc Marquez





Kendati orang asli Catalunya, pembalap satu ini malah jarang menang di sirkuit tersebut. Marquez cuma dua kali menapaki podium tertinggi di Catalunya pada 2014 dan 2019.

Musim ini, ia hanya mampu finis ketiga pada balapan utama. Patut dinanti seperti apa kiprah Marquez pada seri penutup tersebut.

4. Aleix Espargaro





Pembalap satu ini tampil apik pada MotoGP Catalunya 2023. Espargaro menjadi pembalap tercepat di sesi kualifikasi serta menjadi pemenang pada sesi Sprint Race.

Sayangnya, pembalap yang juga asli Catalunya ini hanya finis keempat di balapan utama. Espargaro akan gantung helm sehingga kemenangan bakal jadi perpisahan manis.