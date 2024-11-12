Ini Alasan Fabio Quartararo Sebut Moto2 Jauh Lebih Sulit ketimbang MotoGP

FABIO Quartararo berani menyebut Moto2 jauh lebih sulit ketimbang MotoGP. Ia punya alasan tersendiri di balik pernyataan tersebut.

Kiprah Quartararo memang kurang apik di Moto3 dan Moto2. Ia hanya merebut dua kali podium dari 31 start di kelas terbawah (Moto3) pada 2015-2016.

Ketika naik ke Moto2, Quartararo bahkan hanya sekali menang dan dua kali naik podium dari 36 start. Siapa sangka El Diablo malah bersinar terang saat promosi ke MotoGP pada 2019.

Quartararo ketika itu langsung menantang Marc Marquez di sejumlah seri. Puncaknya, ia meraih 11 kemenangan dan 31 podium dalam 110 kali start di kelas MotoGP sampai 2024 serta meraih satu titel juara dunia pada 2021.

Apakah catatan itu yang membuat Quartararo merasa Moto2 jauh lebih sulit dari MotoGP? Ternyata tidak. Ia menyebut gaya balap yang bervariasi di kelas menengah itu membuatnya kesulitan.

“Moto2 menurut saya adalah kategori yang paling sulit dari semuanya. Saat saya berkompetisi, ada banyak gaya berkendara yang berbeda dan sulit untuk beradaptasi, " ucap Quartararo kepada Motosprint, dikutip pada Selasa (12/11/2024).