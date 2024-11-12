Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Alasan Fabio Quartararo Sebut Moto2 Jauh Lebih Sulit ketimbang MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |22:18 WIB
Ini Alasan Fabio Quartararo Sebut Moto2 Jauh Lebih Sulit ketimbang MotoGP
Fabio Quartararo merasa MotoGP jauh lebih mudah ketimbang Moto2 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

FABIO Quartararo berani menyebut Moto2 jauh lebih sulit ketimbang MotoGP. Ia punya alasan tersendiri di balik pernyataan tersebut.

Kiprah Quartararo memang kurang apik di Moto3 dan Moto2. Ia hanya merebut dua kali podium dari 31 start di kelas terbawah (Moto3) pada 2015-2016.

Fabio Quartararo di Moto2

Ketika naik ke Moto2, Quartararo bahkan hanya sekali menang dan dua kali naik podium dari 36 start. Siapa sangka El Diablo malah bersinar terang saat promosi ke MotoGP pada 2019.

Quartararo ketika itu langsung menantang Marc Marquez di sejumlah seri. Puncaknya, ia meraih 11 kemenangan dan 31 podium dalam 110 kali start di kelas MotoGP sampai 2024 serta meraih satu titel juara dunia pada 2021.

Apakah catatan itu yang membuat Quartararo merasa Moto2 jauh lebih sulit dari MotoGP? Ternyata tidak. Ia menyebut gaya balap yang bervariasi di kelas menengah itu membuatnya kesulitan.

“Moto2 menurut saya adalah kategori yang paling sulit dari semuanya. Saat saya berkompetisi, ada banyak gaya berkendara yang berbeda dan sulit untuk beradaptasi, " ucap Quartararo kepada Motosprint, dikutip pada Selasa (12/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement