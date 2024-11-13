Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Harta Kekayaan Jake Paul dengan Logan Paul yang Ternyata Jomplang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:07 WIB
Adu Harta Kekayaan Jake Paul dengan Logan Paul yang Ternyata Jomplang
Jake Paul dan Logan Paul. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU harta kekayaan Jake Paul dengan Logan Paul menarik diulas. Sebab, harta kekayaan dua petinju yang bersaudara ini ternyata jomplang.

Pertarungan tinju antara petinju legendaris, Mike Tyson melawan petinju sekaligus Youtuber, Jake Paul, semakin dekat. Pertarungan tinju terbaik tahun ini itu dijadwalkan akan digelar di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat, pada 15 November 2024.

Mike Tyson dan Jake Paul

Secara statistik, jelas Mike Tyson lebih unggul dari lawannya. Namun, Jake Paul juga bukan sosok sembarangan. Youtuber ini memiliki catatan kemenangan di ring sebanyak 10-1, sebuah catatan yang bagus tentunya.

Jelang pertarungan yang tinggal menghitung hari, tensi di antara dua petinju beda generasi ini pun semakin memanas. Bukan hanya dari para petarung, saudara Jake, yakni Logan Paul, juga turut menyebarkan psywar untuk menambah tensi pertarungan.

Belum lama ini, Logan Paul muncul dengan pernyataan yang mengejutkan. Aktor, Youtuber, dan juga petinju berusia 29 tahun itu mengatakan bahwa Mike Tyson telah salah karena berani bertarung dengan saudaranya.

Logan bahkan meminta Jake untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia juga meminta Jake untuk memukul KO Mike Tyson di langsung ronde pertama.

Kemunculan Logan Paul yang turut memanaskan tensi pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul membuat banyak orang yang penasaran dengan sosoknya. Bahkan, tidak sedikit yang penasaran dengan kekayaannya jika dibandingkan dengan saudaranya.

Usut punya usut, kekayaan Jake Paul rupanya masih kalah jika dibandingkan dengan Logan. Bahkan, kekayaan bersih Logan Paul hampir dua kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan Jake.

