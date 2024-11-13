Gymnastics Indonesia Temani Putra Waluyo Bertarung di 2nd Parkour World Championships 2024

JAKARTA – Atlet parkour, Putra Waluyo Nuryayi dipastikan mewakili Indonesia di ajang 2nd Parkour World Championships 2024 yang digelar di Kitakyushu, Jepang pada 15-17 November 2024 mendatang. Putra pun tidak sendirian karena Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (Gymnastics Indonesia) ikut menemani perjuangannya di turnamen parkour level dunia tersebut.

Ya, Putra Waluyo terpilih untuk mewakili Merah Putih pada ajang bergengsi ini, yang akan berlangsung di Katsuyama Park, Jepang. Ia didampingi oleh pelatih Ramdani Murtadho, serta Ketua Umum Gymnastics Indonesia Ita Yuliati dan jajaran pengurus lainnya.

“Pengiriman atlet ke Parkour World Championships 2024 merupakan bagian dari komitmen Gymnastics Indonesia untuk memberikan pembinaan berjenjang dan memastikan atlet terbaik Indonesia dapat berkompetisi di tingkat dunia. Putra terpilih melalui seleksi ketat di Indonesia Open 2024. Ini merupakan komitmen kami dalam membuat pembinaan berjenjang bagi para atlet,” ujar Ita.

Putra merupakan juara di kategori speed Indonesia Open 2024. Ini merupakan kali kedua Gymnastics Indonesia mengirimkan atlet parkour ke ajang internasional.

Sebelumnya, Merah Putih juga berpartisipasi di Parkour World Cup 2024 di Montpellier, Prancis, pada 10-12 Mei lalu atas nama Lutfhi Rahman Zuhdi yang saat itu juga didampingi Ramdani sebagai pelatih.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, kami berharap keikutsertaan Putra di World Championships kali ini dapat meningkatkan jam terbang dan kualitas atlet parkour Indonesia. Turnamen ini juga akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu dengan atlet-atlet parkour dari seluruh dunia, dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tambah Ita Yuliati.