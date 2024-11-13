Fajar Alfian/Rian Ardianto Sempat Keteteran Lawan Wakil AS di Kumamoto Masters 2024

KUMAMOTO - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sempat keteteran meski menang di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024. Mereka mengatakan terkejut dengan permainan lawannya.

Fajar/Rian berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Chen Zhi Yi/Presley Smith, di babak pertama Kumamoto Masters 2024 Super 500. Keduanya menang dalam dua gim langsung 25-23 dan 21-11 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Selasa 12 November 2024.

Pada gim pertama, ganda putra Indonesia itu telat panas dan tertinggal cukup jauh dari Zhi Yi/Smith. Rian mengakui, permainannya bersama Fajar memang kurang bagus pada awal gim pertama.

"Di gim pertama harus diakui start kami banyak melakukan kesalahan sendiri. Lawan juga bermain bagus di posisi yang menang angin, menekan dan menyerangnya mereka lebih enak,” ujar Rian, dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (13/11/2024).

“Pengembalian kami banyak yang agak tanggung dan itu memudahkan mereka meraih angka," imbuh Jombang -sapaan akrabnya.

"Cukup terkejut dengan permainan lawan, kami belum pernah bertemu sebelumnya. Di gim pertama pertahanan kami cukup rapuh, kurang maksimal. Tapi kami tidak mau menyerah, mencoba satu demi satu untuk mengejar," timpal Fajar.