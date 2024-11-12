Hasil Kumamoto Masters 2024: Leo/Bagas dan Fajar/Rian Tembus 16 Besar

KUMAMOTO – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kompak menembus 16 besar Kumamoto Masters 2024 Super 500. Kedua pasangan sukses menaklukkan lawan masing-masing di babak pertama.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Selasa (12/11/2024) siang WIB, Leo/Bagas mengalahkan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen 15-21, 21-15, dan 21-13. Sedangkan, Fajar/Rian menyisihkan Chen Zhi Yi/Presley Smith 25-23 dan 21-11.

Lee/Lee membuat Leo/Bagas kesulitan di gim pertama. Setelah tertinggal 8-11 saat interval, ganda putra Indonesia itu takluk 15-21.

Memasuki gim kedua, Leo/Bagas bermain lebih efektif untuk mencuri keunggulan di awal pertandingan. Hasilnya manis, jawaran Korea Open 2024 itu berhasil mencuri keunggulan pada jeda interval gim kedua 11-8.

Seusai rehat, permainan Leo/Bagas pun konsisten. Mereka akhirnya berhasil mengunci kemenangan pada gim kedua atas Lee/Lee dengan skor 21-15. Pertandingan pun berlanjut ke gim ketiga untuk menentukan pemenang.

Pada gim penentuan, Leo/Bagas langsung mengandalkan permainan cepat. Ganda putra ranking 22 dunia itu pun langsung unggul pada jeda interval lewat skor 11-8.

Tak butuh waktu lama, Leo/Bagas akhirnya berhasil mengamankan kemenangan pada gim kedua dengan skor 21-13. Mereka pun lolos ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2024.

Sementara itu, Fajar/Rian memulai pertandingan dengan tempo lambat di gim pertama. Alhasil, mereka pun diberondong serangan masif dari Zhi Yi/Smith.