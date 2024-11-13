Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kumamoto Masters 2024: Leo Rolly/Bagas Maulana Ungkap Kunci Kemenangan atas Wakil Taiwan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |00:07 WIB
Kumamoto Masters 2024: Leo Rolly/Bagas Maulana Ungkap Kunci Kemenangan atas Wakil Taiwan
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)
KUMAMOTO – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana mengungkapkan kunci kemenangan atas wakil Taiwan, Lee Fang-Jen/Lee Fang-Chih, di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024. Mereka mengakui, perubahan strategi menjadi faktor utama kemenangan.

Leo/Bagas berhasil menumbangkan wakil Taiwan usai bertarung dalam tiga gim (15-21, 21-15, dan 21-13). Pertandingan itu digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Selasa 12 November 2024 sore WIB.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Bagas menjelaskan, perubahan strategi menjadi faktor utama kemenangan atas wakil Taiwan. Sebab, mereka banyak melakukan kesalahan di gim pertama.

"Di gim kedua dan ketiga kami mengubah pola permainan, Leo juga lebih mempercepat permainan depan dan bermain lebih tenang. Di gim pertama kami banyak melakukan kesalahan," kata Bagas dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (13/11/2024).

Leo kemudian menambahkan, kemenangan ini diraih dengan penyesuaian permainan yang baik. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan Bagas juga menjadi faktor kemenangan.

"Alhamdulillah hari ini bisa menang walaupun tidak mudah. Di gim pertama kami kecolongan start apalagi kami belum terbiasa dengan kondisi lapangan yang berangin dan bola yang susah dikontrol," ujar Leo.

Halaman:
1 2
