Marc Marquez Canangkan Target Juara Dunia MotoGP 2025!

MARC Marquez langsung berani mencanangkan target juara dunia MotoGP 2025! Ia yakin akan meraihnya karena dukungan tim pabrikan Ducati Lenovo.

The Baby Alien resmi mendapat kontrak selama dua musim untuk MotoGP 2025 dan 2026 dari tim pabrikan asal Italia itu. Ia dipastikan disokong habis-habisan oleh Ducati Corse.

Selain dibekali motor Ducati Desmosedici GP25 dengan spesifikasi terbaik, Marquez juga akan mendapat teknisi-teknisi jempolan. Fasilitas ini terakhir kali didapt saat masih membela tim pabrikan Repsol Honda.

Tak pelak, Marquez berani mencanangkan MotoGP 2025 sebagai waktu yang tepat untuk juara dunia lagi. Ia terakhir kali merasakan sensasi menaruh nama di plakat Tower of Champions pada 2019.

"Saya berharap dan semoga kami berdua (Francesco Bagnaia) berjuang untuk gelar, karena itu berarti kami sangat kompetitif dan kami memiliki motor terbaik," tukas Marquez, Rabu (13/11/2024).

"Saya sangat percaya pada Ducati, saya sangat percaya pada tim Gigi (Dall'igna), dan saya pikir kami akan memiliki motor terbaik untuk dua tahun ke depan. Setelah itu Anda tidak akan pernah tahu karena ini adalah balapan," imbuh pria berusia 31 tahun itu.