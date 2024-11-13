Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Alasan Tim Ducati Izinkan Jorge Martin Pakai Nomor Keramat 1 di Aprilia pada MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |13:51 WIB
Ini Alasan Tim Ducati Izinkan Jorge Martin Pakai Nomor Keramat 1 di Aprilia pada MotoGP 2025
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

TIM Ducati telah mengizinkan Jorge Martin memakai nomor keramat 1 di Aprilia pada MotoGP 2025 jika dirinya berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024. Ducati takkan melarang situasi spesial itu meski nantinya mereka akan bermusuhan.

Ya, seperti yang diketahui nomor 1 biasanya dipakai sang juara dunia. Bagnaia telah mengenakan nomor 1 tersebut sejak MotoGP 2023 dan 2024 ini.

Bagnaia berhak memakai nomor 1 usai menjadi juara dunia 2022 dan 2023. Namun, kini nomor keramat 1 itu kemungkinan takkan lagi dipakai oleh Bagnaia.

Sebab peluang Martin untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024 lebih besar ketimbang Bagnaia. Meski keduanya sedang bertarung untuk status juara dunia tersebut, Martin diunggulkan karena bertengger di peringkat pertama dengan keunggulan 24 poin dari Bagnaia.

Jorge Martin

Kini MotoGP 2024 tinggal menyisakan satu balapan lagi di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada 15-17 November 2024. Martin hanya perlu kemenangan di sprint race di Catalunya untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya di kelas MotoGP.

Jika itu terwujud, maka Martin berhak menggunakan nomor keramat 1 di MotoGP 2025. Masalahnya, Martin sudah tak lagi di Pramac Ducati pada musim depan.

Martin sepakat bergabung dengan Aprilia Racing usai kehilangan tempat tim pabrikan Ducati karena kalah saing dengan Marc Marquez. Jadi, Martin akan menggunakan nomor 1 tersebut saat bersama tim barunya.

