HOME SPORTS SPORT LAIN

UFC 309: Sajikan Charles Oliveira vs Michael Chandler hingga Jon Jones vs Stipe Miocic di Pertarungan Utama

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |19:25 WIB
UFC 309: Sajikan Charles Oliveira vs Michael Chandler hingga Jon Jones vs Stipe Miocic di Pertarungan Utama
Petarung UFC asal Amerika Serikat, Jon Jones. (Foto: Instagram/jonnybones)
A
A
A

UFC 309 resmi diumumkan digelar di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, pada Minggu 17 November 2024. Dalam UFC 309 itu, ada pertarungan ulangan antara Charles Oliveira vs Michael Chandler hingga Jon Jones vs Stipe Miocic sebagai event utamanya.

Ya, Jon Jones akan bertarung melawan Miocic untuk mempertahankan gelar UFC kelas berat miliknya. Sebagai petarung yang terbaik di kelas heavyweight, Jon Jones akan ditantang Miocic yang juga tengah bersinar di kelas yang sama.

Jika salah satu petarung tersebut ada yang mundur, Tom Aspinal secara resmi menjadi cadangan pada pertarungan utama di UFC 309.

Sedangkan di co main event, terdapat pertarungan ulang Chandler melawan Oliviera, yang dimenangkan oleh Oliviera melalui Technical Knockout (TKO) pada duel sebelumnya. Pada pertarungan utama lainya di daftar UFC 309, terdapat Bo Nickal menghadapi Veteran UFC kelas middleweight Paul Craig.

Ada juga mantan juara UFC kelas middleweight Chris Weidman melawan Eryk Anders, daftar pertarungan utama ditutup oleh petarung wanita, Viviane Araujo melawan Karine Silva dikelas women Flyweight.

Jon Jones

Duel seru lainnya, kemungkinan terjadi dalam UFC 308, pertarungan kelas lightheavyweight mempertemukan Nikita Krylov melawan Azamat Murzakanov, jika Murzakanov menang akan menempatkan dirinya dalam top 15.

Pada duel berikutnya, di kelas welterweight Oban Elliott melawan Bassil Hafez, pertarungan menarik lainnya terjadi di kelas bantamweight Jonathan Martinez akan menghadapi Marcus McGhee, McGhee merupakan pendatang baru yang menjanjikan di UFC.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
