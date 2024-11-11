Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Live di Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul Akhir Pekan Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |06:18 WIB
Live di Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul Akhir Pekan Ini
Mike Tyson akan berduel dengan Jake Paul akhir pekan ini. (Foto: Instagram/miketyson)
A
A
A

JADWAL siaran langsung pertarungan tinju antara Mike Tyson vs Jake Paul dapat Anda ketahui di artikel ini. Adu tinju yang paling dinanti itu akan berlangsung akhir pekan ini, tepatnya Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB dan dapat disaksikan di platform Netflix.

Ya, para pencinta tinju dunia bisa menyaksikan pertarungan itu pada Sabtu pagi ini. Tyson dan Paul akan saling bertukar tinju di AT&T Stadium di Arlington, Texas, Amerika Serikat.

Perlu diketahui, pertarungan tersebut bukanlah laga eksibisi seperti yang dilakukan Mike Tyson melawan Roy Jones Jr pada 2020 silam. Jadi, laga melawan Paul akan menjadi laga comeback si Leher Beton –julukan Mike Tyson– di dunia tinju profesional.

Terakhir kali Tyson bertarung di pertarungan tinju profesional itu terjadi pada 2005 silam, yakni ketika takluk dari Kevin McBride. Jadi, tidak heran jika aksi comeback Tyson ini sangat dinanti.

Mike Tyson

Apalagi lawan Tyson adalah petinju yang lebih muda darinya. Tyson yang kini berusia 58 tahun akan menghadapi Paul yang sudah berumur 27 tahun.

Pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul pun memiliki sejumlah perubahan aturan. Perubahan itu mencakup jumlah ronde hingga ukuran sarung tinju yang akan dikenakan kedua petarung tersebut.

Halaman:
1 2
