Termasuk Eko Yuli, 4 Olimpian Indonesia Blak-blakan Ungkap Arti Hari Pahlawan

JAKARTA – Empat Olimpian Indonesia (kontestan Olimpiade) termasuk Eko Yuli Irawan mengungkap arti Hari Pahlawan Nasional. Mereka hadir dalam talkshow yang digelar NOC Indonesia (KOI) bertajuk Heroes Beyond Borders: Olympic Movement In Action (OMIA) 2024.

Tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia) menggelar talkshow tersebut di FX Sudirman, Jakarta, Minggu (10/11/2024) sebagai acara peringatan.

Selain Eko Yuli, hadir Suryo Agung Wibowo, Azzahra Permatahani, dan Triyaningsih dalam acara itu. Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari menuturkan, tema acara mengusung semangat kepahlawanan yang melintasi batas untuk mencapai sukses menjadi pahlawan bangsa melalui olahraga.

“Melalui event ini kami ingin mengingatkan bahwa kepahlawanan tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga melalui prestasi di berbagai bidang termasuk olahraga. Semangat juang pahlawan, termasuk pahlawan olahraga Indonesia ini menginspirasi kita untuk melanjutkan perjuangan di era yang berbeda, termasuk di bidang olahraga,” kata Okto, sapaan akrabnya, Minggu (10/11/2024).

Azzahra membagikan kisahnya di Hari Pahlawan ini. Menurut atlet renang di Tokyo 2020 dan Paris 2024 itu, pahlawan dalam hidupnya adalah orangtuanya sendiri. Sebab, kedua orangtuanya sangat berkorban dalam kariernya.

“Buat saya pahlawan saya adalah orangtua saya. Sekarang, kita harus menerapkan semangat juang, rela berkorban mati-matian untuk Indonesia dan mau berkontribusi untuk Indonesia,” ujar Azzahra.

Hari Pahlawan juga memiliki makna penting tentang arti pengorbanan bagi seorang Suryo Agung Wibowo. Ia pernah dijuluki sebagai Manusia Tercepat di Asia Tenggara pada 2009 usai mencetak waktu 10,17 sekaligus menjadi yang terbaik di SEA Games Laos 2009.