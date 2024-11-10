Segini Kekayaan Mike Tyson yang Fantastis Jelang Duel Panas Lawan Jake Paul

SEGINI kekayaan Mike Tyson yang fantastis. Hal ini menarik diulas karena Mike Tyson akan segera kembali ke ring tinju untuk melakoni duel panas melawan Jake Paul.

Dilansir dari Standard.co, Minggu (10/11/2024), Mike Tyson disebut-sebut telah meraup 300 juta poundsterling atau sekira Rp6,06 triliun dari karier tinjunya. Tetapi, dia langsung mengukir kisah yang sangat berbeda ketika meninggalkan dunia tinju.

Mike Tyson bahkan sampai dinyatakan bangkrut pada 2003. Dia kala itu dilaporkan memiliki utang sekira 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp404,5 miliar.

Kondisi ini bahkan membuat Mike Tyson sampai banting setir. Dia alih profesi ke pameran dan penampilan selebritas untuk mengumpulkan dana.

Namun, Mike Tyson kini sudah bangkit kembali. Dia memiliki podcast yang sukses serta perusahaan ganja yang dikatakan telah mencapai pendapatan sembilan digit poundsterling dalam beberapa tahun terakhir.