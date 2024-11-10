Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah Puji Performa Prima Gloria Emanuelle

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |08:54 WIB
Tembus Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah Puji Performa Prima Gloria Emanuelle
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KISAH Dejan Ferdinansyah menarik diulas. Sebab, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia ini mengaku terpukau dengan rekan duetnya, yakni Gloria Emanuelle Widjaja, yang memiliki performa ciamik di Korea Masters 2024.

Diketahui, duet Dejan/Gloria memang berkiprah manis. Mereka bahkan berhasil mengamankan tiket ke final Korea Masters 2024 setelah mengalahkan duet Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Eom Hye Won, di semifinal dengan skor 21-18 dan 21-7.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Usai laga itu, Dejan langsung lempar pujian kepada Gloria. Menurutnya, performa prima Gloria memudahkannya melakukan penyelesaian akhir yang membuat mereka meraih hasil positif.

Dalam laga itu, Dejan/Gloria berada dalam tekanan lawan di awal pertandingan sehingga selalu dalam posisi tertinggal di angka 3-6, dan 5-11. Namun, pelan tapi pasti, mereka bisa mengembangkan permainan dan menyamakan skor menjadi 13-13.

Setelah itu, pasangan PB Djarum tersebut menunjukkan permainan yang sangat ciamik. Hasilnya, mereka berbalik unggul 16-14 dan kemudian menang dengan skor 21-18 di gim pertama.

Pada gim kedua, variasi serangan yang memukau ditampilkan oleh Dejan/Gloria. Hasilnya, mereka unggul jauh sejak awal di angka 5-0, 11-4 dan 16-6 sampai akhirnya menang telak 21-7 dalam waktu 36 menit.

Dejan pun menilai kemenangan itu diraih berkat performa gemilang Gloria di lini depan. Alhasil, dia mampu melakukan penyelesaian akhir dengan lebih mudah.

“Alhamdulilah kami senang bisa ke final. Kak Glo bermain sangat baik, permainan depannya prima sekali jadi saya tinggal mengeksekusi penyelesaiannya,” kata Dejan dikutip dari rilis PBSI, Minggu (10/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/40/3085140/kisah-putri-kusuma-wardani-ukir-sejarah-jadi-tunggal-putri-pertama-indonesia-yang-juara-korea-masters-XksaNzYgNc.jpg
Kisah Putri Kusuma Wardani, Ukir Sejarah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia yang Juara Korea Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/40/3084475/penyebab-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-gagal-juara-di-korea-masters-2024-n70neIFmWJ.jpg
Penyebab Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Gagal Juara di Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084224/putri-kw-akui-diliputi-perasaan-emosional-usai-juara-korea-masters-2024-OFh7XzV5Fh.jpg
Putri KW Akui Diliputi Perasaan Emosional Usai Juara Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084153/akhiri-puasa-juara-sejak-2022-putri-kusuma-wardani-girang-bukan-naik-podium-pertama-di-korea-masters-2024-MSgNSvlLPP.jpg
Akhiri Puasa Juara Sejak 2022, Putri Kusuma Wardani Girang Bukan Naik Podium Pertama di Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084125/hasil-final-korea-masters-2024-putri-kusuma-wardani-rebut-gelar-juara-usai-bungkam-wakil-china-fsljPURJwY.jpg
Hasil Final Korea Masters 2024: Putri Kusuma Wardani Rebut Gelar Juara, Usai Bungkam Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084114/hasil-final-korea-masters-2024-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-jadi-runner-up-usai-kalah-dari-pasangan-china-R15ewmuS7d.jpg
Hasil Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jadi Runner-Up, Usai Kalah dari Pasangan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement