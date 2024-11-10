Tembus Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah Puji Performa Prima Gloria Emanuelle

KISAH Dejan Ferdinansyah menarik diulas. Sebab, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia ini mengaku terpukau dengan rekan duetnya, yakni Gloria Emanuelle Widjaja, yang memiliki performa ciamik di Korea Masters 2024.

Diketahui, duet Dejan/Gloria memang berkiprah manis. Mereka bahkan berhasil mengamankan tiket ke final Korea Masters 2024 setelah mengalahkan duet Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Eom Hye Won, di semifinal dengan skor 21-18 dan 21-7.

Usai laga itu, Dejan langsung lempar pujian kepada Gloria. Menurutnya, performa prima Gloria memudahkannya melakukan penyelesaian akhir yang membuat mereka meraih hasil positif.

Dalam laga itu, Dejan/Gloria berada dalam tekanan lawan di awal pertandingan sehingga selalu dalam posisi tertinggal di angka 3-6, dan 5-11. Namun, pelan tapi pasti, mereka bisa mengembangkan permainan dan menyamakan skor menjadi 13-13.

Setelah itu, pasangan PB Djarum tersebut menunjukkan permainan yang sangat ciamik. Hasilnya, mereka berbalik unggul 16-14 dan kemudian menang dengan skor 21-18 di gim pertama.

Pada gim kedua, variasi serangan yang memukau ditampilkan oleh Dejan/Gloria. Hasilnya, mereka unggul jauh sejak awal di angka 5-0, 11-4 dan 16-6 sampai akhirnya menang telak 21-7 dalam waktu 36 menit.

Dejan pun menilai kemenangan itu diraih berkat performa gemilang Gloria di lini depan. Alhasil, dia mampu melakukan penyelesaian akhir dengan lebih mudah.

“Alhamdulilah kami senang bisa ke final. Kak Glo bermain sangat baik, permainan depannya prima sekali jadi saya tinggal mengeksekusi penyelesaiannya,” kata Dejan dikutip dari rilis PBSI, Minggu (10/11/2024).