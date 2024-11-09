Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sempat Terpuruk, Putri KW Senang Bukan Main Bisa Masuk Final Korea Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |17:46 WIB
Sempat Terpuruk, Putri KW Senang Bukan Main Bisa Masuk Final Korea Masters 2024
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
IKSAN CITY – Keberhasilan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani ke final Korea Masters 2024 disambut suka cita oleh pemain yang akrab disapa Putri KW tersebut. Pasalnya Putri KW teringat masa lalu, di mana ia berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan.

Putri KW sukses melangkah ke final Korea Masters 2024 setelah memenangkan laga semifinal yang digelar pada Sabtu (9/11/2024) pagi WIB di Iksan Gymnasium, Iksan City, Korea Selatan. Dia menang dua gim langsung atas wakil Taiwan, Chiu Pin-Chian, dua gim langsung dengan skor kembar 21-13 dan 21-13.

Ini menjadi kali ketiga Putri KW menembus babak final dalam enam turnamen terakhir yang diikutinya. Sebelumnya, dia juga tampil di partai puncak Taiwan Open dan Hong Kong Open 2024 secara berturut-turut tetapi belum berhasil menjadi juara.

Penampilan impresifnya pun berlanjut di Korea Masters 2024 setelah dalam turnamen terakhir dia terhenti di semifinal Denmark Open 2024. Hasil itu merupakan pencapaian terbaik dalam kariernya ketika mentas di turnamen level Super 750.

Putri Kusuma Wardani (PBSI)

Pemain berusia 22 tahun itu pun sangat senang bisa masuk final lagi di Korea Masters 2024. Dia juga bangga permainan terbaiknya kini telah kembali lagi setelah sempat mengalami penurunan performa dalam beberapa waktu lalu.

“Mengucap syukur alhamdulillah bisa kembali ke final tanpa cedera apapun. Saya cukup puas dan cukup senang dengan hasil yang saya bisa raih hari ini ataupun pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bangga dengan diri sendiri bisa kuat dan mampu kembali ke permainan yang saya punya,” kata Putri KW dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (9/11/2024).

Putri KW mengungkapkan keberhasilannya menemukan performa terbaiknya lagi terjadi karena mentalitasnya yang telah berubah. Dia tak terlalu terbebani dengan siapa yang akan dia lawan sehingga bisa memaksimalkan persiapannya menuju pertandingan.

