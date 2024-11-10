3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Disanksi Berat BWF Dilarang Main Seumur Hidup, Nomor 1 Gara-Gara Terlibat Pengaturan Skor 10 Laga!

3 pebulu tangkis Indonesia yang disanski berat BWF dengan dilarang main seumur hidup akan diulas Okezone. Salah satunya gara-gara terlibat pengaturan skor.

Ya, sejumlah pebulu tangkis Indonesia mendapat hukuman berat karena melanggar aturan BWF. Aksi mereka tentunya mencoreng dunia perbulutangkisan Tanah Air. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 3 pebulu tangkis Indonesia yang disanski berat BWF dengan dilarang main seumur hidup:

Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang disanski berat BWF dengan dilarang main seumur hidup adalah Ivandi Danang. Dia terlibat dalam kasus pengaturan skor.

Ivandi Danang dituding memfasilitasi manipulasi dua pertandingan hingga bahkan membiayai aksi tersebut. Dia juga diketahui melakukan taruhan untuk laga bulu tangkis.

Di urutan kedua, ada Androw Yunano. Dia disanksi berat BWF karena memanipulasi pertandingan. Tak tanggung-tanggung, Androw Yunano terlibat dalam empat laga!

Hal ini pun memberi mendapat keuntungan kepada Androw Yunano. Hukuman yang didapatnya semakin parah karena Androw tidak kooperatif ketika diselidiki oleh BWF.